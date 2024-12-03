15 DAKİKA hareket etmek anında uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

UTANGAÇ insanların IQ'larının yüksek olduğu ve onlara güvenilebileceği söylenir.

GENELLİKLE ağlamaya başlayan insanlar, ağlamasını canlı kılan bir başka üzücü olayı hatırlarlar:

"Alçak beyinli."

ÇEVRENİZDEKİ herkesin mutlu olduğunu hissettiğinizde, aslında çok üzgün olduğunuz izlenimi oluşur.

HERHANGİ bir yolculukta pencere kenarını tercih edenler için avantajlıdır; çünkü onlar tek başlarına seyahat etmeyi tercih ederler.

ÇOK sayıda şiiri kelimelere dökenler, o duyguyu karşıdaki insana ifade etme şansına asla sahip olamamışlardır.

HAPŞIRMANIZ bir saniyeliğine ölüm demektir, yani kalbiniz bir saniyeliğine durur.

GIDIKLAMA bir işkence biçimidir.

İNSAN ayna karşısında konuşup kendini cesaretlendirdiğinde ruhsal olarak çok daha güçlü oluyor.

İNSAN vücudu uyku halindeyken kısmi bir felç geçirir ve bu felç rüya sırasında zararlı eylemlerin yapılmasını engeller.

İNSANLAR gergin olduklarında hemen önlerine konulan şeyleri unuturlar.

SADECE iki şeyden korkarak doğarız: düşmek ve yüksek sesler. Diğer tüm korkular öğrenilir veya çevrenin etkisinden kaynaklanır.

İNSAN vücudu bu saatlerde, yani gece 3-4 civarında zayıftır.

Bu saatler, çoğu insanın uykuda öldüğü saatlerdir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Avustralya'da bir adam, arkadaşlarını güldürmek için çamaşır makinesinin içine girdi ve sıkıştı. İtfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için makineyi parçalamak zorunda kaldı.

Adam, "Hata yaptım ama arkadaşlarım beni hiç unutmayacak" dedi.



GÜLÜ YORUM

@snalcakar Dubai çikolatasının içinden bebeğin cinsiyetini belli eden gıda boyası ile renklendirilmiş fıstık çıkması… Bakalım ilk kim yapacak...



TESPİTLİ YORUM

@CerebralKortex Antepte herkes yemek yiyor. Nefes almak için 5 saniye durayım dedim, o sırada 'Durma ayran iç' dediler. Hayati fonksiyonlar yeme-içme ile düzenleniyor burada...



FIKRA

Baba evine gelen oğluna sormuş.

Tarih sınavın nasıl geçti?

Çocuk:

- Pek iyi geçmedi baba..

Baba:

- Neden ki?

Çocuk:

- Suç öğretmenindi...

Baba:

- Neden ?

Çocuk:

- Çünkü öğretmen hep ben doğmadan önceki olayları sordu...