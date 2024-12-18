BİR zamanlar deli olduğunuz ama her ne oluyorsa ayrılıktan sonra birbirinize düşman kesildiğiniz karşı cins üyelerine eski sevgili denir...

Ayrılma psikolojisinin ortaya çıkardığı potansiyel denyoluk, taraflardan birini belki ikisini birden etkisi altına alır ve soguk yağışlı bir hava benzeri bir durum yaratır... Aptalca hareketler ardı ardına birbirini izlerken ne saygı kalır ortada ne sevgi.. "Yuh be sana mı vurulmuşum?'' dedirtir eski sevgili kişisi ve yanından ayrılmak istemediğiniz aynı kişi.

Hep olsa dediğiniz güzeller güzeli, bir anda 'Aman kaçayım, aman saklanayım' moduna girdiğiniz şahıs oluverir...

Herkesin sevgilisi aynıdır.

Ortak özellikleri vardır.

Nedir bunlar?

Birincisi hepsinin eski olmaları.

Şu anda birilerinin yenileri olmaları.

Gördüğünde vay beee diye eski günlerini hatırlatmaları.

Olup olmadık yerde karşımıza çıkmaları. Hele bir de yanında yenisi varsa çaktırılmamalıdır.

Gözünün üstünde kaşı olması.

Kadınlar için öküz burcu, erkekler için yılan burcu olmaları.

Hepsinin şerefsiz olmaları.

Terk etsen de terk etmesen de hep onlar suçludur. Hiçbir zaman suç sizde değildir.

Hala zaman zaman hatırlanıyor olmaları ve çoğu zaman aynı anda hatırlanıyor olmaları.

Yeni sevgili tarafından merak edilir. Aman diyeyim hiçbir şekilde yeni sevgilinize eskiden bahsetmeyin. Sıkıntı büyük olur.

Hepsinin seninle kısa/ uzun geçmişi olması. Ne demişler, "Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Tayland'ın Lopburi şehrinde yiyecek arayan yüzlerce makak, pandemi döneminde turist sayısı azalınca çeteleşerek dükkanları, evleri ve araçları istila etti. Halk, "maymun mafyası" olarak adlandırdığı bu gruplarla mücadelede zorlandı.

GülüYorum

@ferdamiya Babam "Yerdeki böceği öldürmeyin" deyip bize kızdı, sonra bir kitabın üstüne alıp camdan dışarı attı böceği 16. kattan...

Abi eminim aşırı mutludur şimdi hayvan, son aktivitesi bungee jumping olduğu için.

TESPİTLİ YORUM

@isvec_krali_ İnternetten "İnsanlar nasıl dolandırılır?" adında bir kitap satın aldım.

3 ay oldu hala gelmedi.

AlkışlıYorum

Kaşlarımı aldırmak için gittiğim kuaför sayıyor: "Çok inceltmiş, iki kaş arasında uyumsuzluk var, daha önce hiç kaş almamış biri aldı kaşlarınızı galiba." Sonunda da dayanamayıp soruyor: "En son kim almıştı?" Cevapla beraber derin bir sessizlik oluyor.

"Siz!"