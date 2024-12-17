TARTIŞMALARIN % 69'U ASLA ÇÖZÜLMEZ:

Araştırmalara göre, çiftlerin tartışmalarının çoğu aslında "çözülemez problemler" üzerinedir.

Bu, hangi tarağın haklı olduğundan bağımsız olarak aynı konuların dönüp dolaşıp tekrar masaya geleceği anlamına gelir. Örneğin: "Tuzluğu neden yerine koymuyorsun?!"

TARTIŞMA BAŞLATAN MİNİK SEBEPLER:

Çiftler arasında ciddi gibi görünen tartışmaların çoğu genellikle saçma nedenlerle başlar. Örnekler:

"Dizi izlerken neden benden habersiz sonraki bölüme geçtin?" "Kahvemi karıştırma şeklin yanlış, tadını bozuyorsun!" "Sen köpeğimizi daha çok seviyorsun, itiraf et!"

AÇKEN DAHA FAZLA TARTIŞILIR:

"Açken sen, sen değilsin" sloganı doğru! İnsanlar aç olduğunda sinir seviyeleri yükselir, bu da çiftlerin yemek sipariş etme sırasında bile büyük kavgalara girmesine neden olabilir. ("Neden pizzayı değil, salatayı seçtin?")

TARTIŞMAYI KAZANMANIN MALİYETİ:

Tartışmayı kazandığınızı sanıyorsanız dikkat edin! Kazandıktan sonra "soğuk omuz" ya da "sessiz muamele" ile başbaşa kalabilirsiniz. Komik ama doğru:

Tartışmayı kazanmak, ilişkiyi kaybetmek anlamına gelebilir!

BİRBİRİNİ ANLAMAMA ŞAMPİYONASI:

Çiftler, bazen aynı cümleyi farklı gezegenlerden gelmiş gibi yorumlar:

Biri: "Bunu neden bu kadar büyütüyorsun?" Diğeri: "Yani sen şimdi ben abartıyorum diyorsun, öyle mi?!"

TARTIŞMA SONRASI "KAZANAN" İFADELER:

Her tartışmanın kazanan tarafı bir "Tamam, haklısın" diyendir. Ama bu cümle çoğu zaman gerçekten haklı olduğun anlamına gelmez. Bunun alt metni genelde: "Ne dersen de, artık susalım lütfen."

UYURKEN TARTIŞMA DEVAM EDİYOR:

Bazı insanlar tartışma sırasında çok sinirlenir ve bunu uykuya bile taşır! Bir tarafın rüyasında kavganın devam etmesi sonucu, sabah uyandığında hala surat asık olabilir. ("Rüyamda beni unuttun, özür dile!")

EVCİL HAYVANLAR TARAF TUTAR:

Tartışmalar sırasında evcil hayvanlar taraf tutuyormuş gibi görünebilir. Eğer köpek ya da kedi diğer partnerin kucağına oturuyorsa, bu "ihanet" gibi hissedilir. ("Köpeğin bile beni desteklemiyor!")

TARTIŞMA SİLAHI/ESKİ DEFTERLER:

Bir tartışmada galip gelmek için, geçmişteki saçma olayları aniden hatırlayıp gündeme getirmek klasik bir taktiktir.

("2017'de çamaşırları katlamadığını hala unutmadım.")

SON SÖZ YARIŞI:

Tartışmalarda en büyük zafer: "Son sözü söyleyen kişi" olmaktır. Ama genelde bu, karşı tarafın mırıldanarak uzaklaşmasıyla biter. Çünkü ilişkinin altın kuralı: Son sözü söylesen de, kazanan partnerdir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Üçüncü Avrupa Martı Çığlığı Şampiyonası, 23 Nisan'da Belçika'nın en kuzeybatı kıyı köşesindeki De Panne'de gerçekleşti. Ve düşündüğünüz kadar küçük bir etkinlik değildi.

Mikrofona çığlık atan birkaç tuhaf adam yerine, yeteneklerini denemek için yaklaşık 50 kişi geldi. Yarışmacılar arasında hem ilk kez katılanlar hem de martı çığlığı atan deneyimliler vardı. Bu yılın genel galibi 89 puan alan 21 yaşındaki Hollandalı mimarlık öğrencisi Jarmo Slutter oldu.



GÜLÜ YORUM

@osymcapss Ailecek oturduk yılan belgeseli izliyorduk. "Bu yılanlar neden sürünüyor ki?" diye sordum.

Babamın cevabı:

OKUMADIKLARI İÇİN...



TESPİTLİ YORUM

@tinercimayki Erkek adam evden dışarıya çıkarken birisi "Nereye?" diye sorarsa "Dışarı" diye cevap verir..

Lafı uzatmaz, kısa keser, noktayı koyar...