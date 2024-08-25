Tüm eski sevgililerinin deli olduğunu iddia ediyor: Eğer eski sevgililerini suçluyorsa, bu, davranışlarının sorumluluğunu almadığını gösteriyor olabilir.

Aşk bombardımanı: Eğer sizi çok hızlı bir şekilde ilgi ve sevgiye boğmaya çalışıyorsa, sizi bir ilişkiye sokmak için acele ediyor olabilir.

Yanlış tanıtım: Eğer hayatı veya alışkanlıkları hakkında yalan söylüyorsa, bu onun dürüst ve güvenilir olmadığını gösterir.

Kendini küçümseyen şakalar: Kendini sürekli küçümsemek, düşük öz saygının göstergesi olabilir ve bu durum ilişkinizi etkileyebilir.

Kıskançlık ve kontrolcülük: Kıskançlık, sağlıksız ve potansiyel olarak taciz edici olan kontrolcü davranışlara yol açabilir.

Aldatma geçmişi: Eğer geçmişte sizi aldattıysa, bağlılık yeteneklerini sorgulamanız gerekebilir.

Tutarsız davranışlar: Eğer davranışları iyi bir sebep olmadan sık sık değişiyorsa, ilişkiye gerçek anlamda yatırım yapmıyor olabilir.

Kadın düşmanlığı: Kadınlara saygısızlık yapmak veya aşağılayıcı yorumlarda bulunmak, saygı ve eşitlikle ilgili daha geniş sorunlara işaret edebilir.

Madde bağımlılığı sorunları: Aktif bağımlılık, ilişkinizin önüne geçerek önemli sorunlara yol açabilir.

Sizi eleştiriyorsa: Eğer sizi sürekli eleştiriyorsa, büyük ihtimalle destekleyici bir partner değildir.

Üzerinizde baskı oluşturuyorsa: Kararlarınız veya sınırlarınızla ilgili her türlü baskı büyük bir kırmızı bayraktır.

Öfke sorunları: Öfkesini yönetmekte zorlanırsa, bu fiziksel veya duygusal olarak taciz edici durumlara yol açabilir.

Hedeflerinize destek olmaması: Partneriniz isteklerinizi desteklemeli; desteklemiyorsa bu bir uyarı işaretidir.

Verdiğinden fazlasını bekliyor: Eğer sizin çabanıza veya duygusal yatırımınıza karşılık vermiyorsa, bu bir dengesizlik belirtisidir.

Sevdiklerinize karşı kaba olmak: Sizin için önemli olan kişilere saygısızlık yapmak, sizi izole etme isteğinin göstergesi olabilir.

Çatışmadan kaçınır: Sorunları ele almamak sağlıksızdır ve çözülmemiş gerginliğe yol açabilir.

Gelecek hakkında temkinli: Eğer gelecek planlarını birlikte tartışmaktan kaçınıyorsa, sizinle uzun vadeli bir ilişki göremeyebilir.

Finansal olarak sorumluluk alamaz: Finansal sorumsuzluk, ilişkide önemli strese neden olabilir.

Asla özür dilemez: Samimi bir özür eksikliği, hataların sorumluluğunu alma konusundaki isteksizliğin göstergesi olabilir.

Takdirini göstermiyor: Kendini hafife alınmış hissediyorsa, çabalarınızı takdir etmiyor olabilir.

İhtiyaçlarınızı göz ardı ediyorsa: Eğer ihtiyaçlarınızı göz ardı ediyorsa, ilişkinin iyiliğini önceliklendirmiyor demektir.

Sürekli şikayet etmek: Çok fazla şikayet eden bir kişi olumlu bir bakış açısından yoksun olabilir ve enerjinizi sömürebilir.

İlişki etiketlerine inanmama: İlişkiyi tanımlamak istememek çoğu zaman bağlı olmadığı anlamına gelir.

En iyi arkadaşınız değil: Eğer yaslanabileceğiniz veya sırlarınızı paylaşabileceğiniz biri değilse, ilişkinizde duygusal destek eksik olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Liverpool'dan Stanley adında, çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilen, ayrıca kilometre hesabı yapabilen bir at vardı. Ayrıca Anglikan katedralinde bir tiyatro prodüksiyonunda da rol almıştı..



TESPİTLİ YORUM

@ayseninbavulu Mesaj attıktan sonra aniden çevrimdışı olanlar, noluyo o an çatıdaki okçular tarafından vuruluyo musunuz...



GÜLÜ YORUM

@milentutsx Kardeşim üç yıl anaokuluna gitmişti en sonunda ilkokula başlayacağı zaman "birinci sınıfa geçtin artık" dediğimizde BEN ÜÇ YILDIR

SIFIRA MI GİDİYORUM diye isyan etmişti...