Erkekler kadınlara göre daha hızlı aşık olurlar, genellikle birkaç buluşmada aşık olurlar. Kadınların ise derin duygular geliştirmesi daha uzun zaman alır.

Erkekler sevgilerini sözel ifadelerden ziyade, sağlamak veya korumak gibi eylemlerle göstermeyi tercih ediyor.

Erkekler görsel olarak daha fazla uyarılma eğilimindedir, bu da fiziksel görünümün çekimde ilk başta daha büyük bir rol oynadığı anlamına gelir.

Erkekler aşık olduklarında beyinleri dopamin salgılar, bu da onların kendilerini coşkulu, odaklanmış ve sevdikleri kişiyi kovalamak için motive hissetmelerini sağlar.

Erkeklerin, eşlerini korumaya yönelik evrimsel içgüdüleri nedeniyle, ilişkilerde sahiplenme veya kıskançlık duyguları yaşama olasılıkları daha yüksektir.

Erkekler genellikle duygusal kırılganlığı daha zorlayıcı bulurlar, bu yüzden sevgilerini açık tartışmalar yerine fiziksel yakınlık veya sorun çözme yoluyla ifade edebilirler.

Ciddi ilişkiler içinde olan erkeklerin daha iyi bir ruh sağlığına sahip olma olasılığı daha yüksektir, çünkü istikrarlı ilişkiler çoğunlukla duygusal destek ve güvenlik sağlar.

Erkekler bir kez duygusal bağ kurduklarında, partnerlerine karşı daha sadık ve koruyucu olma eğilimindedirler; çoğu zaman kendi refahlarından çok partnerlerinin refahını ön planda tutarlar.

Erkekler, özellikle güçlü bir duygusal bağ hissettiklerinde, partnerleri için fedakarlık yapmaya veya risk almaya daha yatkın oluyorlar.

Aşk, erkeklerin önceliklerini değiştirebilir; birçok erkek aşık olduktan sonra yalnızca kariyer veya kişisel hedeflere odaklanmaktan, aile ve ilişkilere öncelik vermeye geçer.

Erkekler sevgilerini sözlü olarak ifade etmekte genellikle daha yavaş davranırlar, ancak bunu yaptıklarında bunu içtenlikle ve tüm kalpleriyle ifade etme eğilimindedirler.

Erkekler, aşkın ilk dönemlerinde partnerlerini idealize etmeye ve kusurlarını görmezden gelmeye daha yatkındırlar; hatta onları bir kaide üzerine koyarlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2015'te, Belçika'da bir kadın, arabasıyla yavaş gittiği için trafik cezası aldı.

Ancak olayın tuhaf tarafı, kadının ceza aldığı sırada direksiyonda olmadığını, kedisinin arabada oturduğunu iddia etmesiydi.

Polis fotoğrafı incelediğinde gerçekten de direksiyonda kediyi gördü.

Kadın ceza almaktan kurtuldu, ama olay herkesin gülerek hatırladığı bir vaka oldu.

GülüYorum

@ahmtylmz8 Oğlum çantan çok ağır diyorum "neden ağır biliyomusun örtmenim çünkü çok ödev var içinde" diyor.

1. Sınıf ve inceden laf giydiriyor.

Aferin, sevdim seni

TESPİTLİ YORUM

@MustafaaBp Erkek adam arabayı her yıkadığında artık ben dahil kimse içinde sigara içmicek der köşeyi döner dönmez kendi içer. İradesizdir, ful kolpadır.