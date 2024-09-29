Kadın olmak zor.

Kadınların sadece gün içinde güzel görünmek için bile otomatik olarak yaptıklarını hangi erkek becerebilir?

İşte sadece ilk aklımıza gelenler...

DUDAK ÜSTÜNÜ

DİLLE ŞİŞİRME

O dil profesyonelce hareket ettirilerek bütün dudak üstündeki kıllar itinayla alınır.

KAŞ GERME

Muhteşem bir hareketle cilt, alttan ve üstten gerilerek etin sıkışması önlenir, çıkan kıllardan kurtulunur.

GÖZLERİ

BELİRTME

Rimel sürerken gözler, hatta bazen ağız da kontrolsüzce açılır.

ALT-ÜST DUDAK

HAREKETİ

Bir kadın rujunun eşit oranda dağılması ve kusursuz görünmesi için bu hareketi otomatik olarak yapar.

SAÇ DOLGUNLUĞU

İÇİN HEADBANG

Saç öne atılır, iyice karıştırılır ve arkaya atılır.

Gerekirse birkaç kez tekrarlanabilir.

ÖNLER İYİ PEKİ

ARKALAR NASIL?

Evet her gün yaptığımız hareketlerden biri daha...

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2018'de ABD'nin Virginia eyaletinde, iki adam kafalarına karpuz geçirerek bir marketi soymaya çalıştı.

Güvenlik kameralarına yakalanan adamlar, soydukları marketteki çalışanlar tarafından tanındı ve kısa sürede yakalandılar.

Soyguncuların karpuz maskesi takması olayı komik hale getirdi ve medya tarafından "karpuzlu hırsızlar" olarak adlandırıldılar.

GülüYorum

@reselugiste Çocukken demir korkuluklara tırmanıyordum, karnıma demir battı.

Çocuk kafamla ölümden dönmüş hastaneden acı içinde eve geldiğimde abim; nasıl oldun karnıyarık demişti...

TESPİTLİ YORUM

@_turgutuyar_ Doktor kapısında 5 kişi bekliyoruz gelmiş sıra ile mi alıyorlar diyor, yok Acun parkur kuruyor dokunulmazlığı alan içeri giriyor...

AlkışlıYorum

Arabama binerlerken kız arkadaşlarımın kapılarını açıyor olmamın sebebi centilmenliğimden değil, kendileri açarlarken kapıyı bir yerlere çarpacakları korkumdandır, duyurulur.