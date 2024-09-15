"BANA GÜVENMİYOR MUSUN?"

– Şüphe yaratır ve dinleyiciyi katılmaya zorlar.

"AŞIRI TEPKİ

VERİYORSUN."

– Duyguları yok sayar ve dinleyicinin duygularını sorgulamasına neden olur.

"BEN ÖYLE BİR ŞEY

SÖYLEMEDİM."

– Birinin hafızasından şüphe etmesini sağlamak için yapılan manipülasyon.

"GERÇEKTEN

UMURSASAYDINIZ,

ŞUNU YAPARDINIZ..."

– Birini harekete geçirmek için duyguları manipüle eder.

"SADECE DÜRÜST

OLUYORUM."

– Zalimliği veya eleştiriyi dürüstlük kisvesi altında gizler.

"BİLDİĞİNİ

SANIYORDUM."

– Dinleyicinin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini ima ederek güvensizlik yaratır.

"HERKES BENİMLE

AYNI FİKİRDE..."

– Dinleyiciyi manipüle etmek için akran baskısı kullanır.

"ÖNEMLİ BİR ŞEY

DEĞİL."

– Sorumluluktan kaçınmak için sorunları küçümser.

"ÇOK HASSASSIN."

– Diğer kişinin duygularını geçersiz kılarak suçu başkasına atar.

"BUNU SENİN İYİLİĞİN

İÇİN YAPIYORUM"

– Manipülatif davranışları yararlı olarak haklı çıkarır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2010 yılında ABD'nin California eyaletinde bir banka soyguncusu, banka kasasını soymaya çalıştı.

Ancak banka görevlileri soygun anında "Bugün tatil, kasayı açamıyoruz" dediler.

Soyguncu bu cevaba inanarak kasanın gerçekten kapalı olduğunu zannetti ve elini kolunu sallayarak bankadan ayrıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve soyguncu bu komik bahaneye inanarak suçtan vazgeçmiş oldu.

GülüYorum

@drfaithdz Her sene güzellik yarışması 1.'si seçildiğinde eşime, "Hayatım sen buna 10 basarsın" diyordum, çok şükür bu sene tutturdum.

TESPİTLİ YORUM

@araniyoruzz "Banyo yaptım" diyen kimse kalmadı.

Tabureye oturup ibrikle yıkanan dedem bile "Duş aldım" demeye başlamış...

FIKRA

Amerikalı genç tiyatro oyuncusu sevinçliydi:

- Nihayet bir rol verdiler. Otuz yıllık evli bir adam rolüne çıkacağım.

Yakın arkadaşı da seviniyordu:

- Tebrikler...

Sabırlı olmaya devam et. Yakında konuşabileceğin bir rol de alırsın...