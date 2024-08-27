Yani öyle bir sosyal baskı ki insanı canından bezdirir.

Nişanlanırsın, ne zaman evleneceğin herkesin derdi olur.

Evlenirsin, çocuk sorarlar.

Çocuk olur, sütünün gelip gelmediğini merak ederler.

Süt gelir gider, bu sefer ikinciyi sormaya başlarlar.

Sosyal baskının bir çeşit prese dönüştüğü ülkemin insanı, adalet için de aynı ısrarcılığı göstersen ya...

EĞLENCEDE!

- İşim var, hakikaten gelemem.

- Ya bırak Allah aşkına bizden önemli mi?

- Siz de tabii ki çok önemlisiniz ama bu yazıyı, projeyi yarına yetiştirmem gerek.

- Ya yaparsın, gel bir yarım saat sonra döner tamamlarsın.

Hadi abi ya, kırma bizi bak hepimiz bekliyoruz.

- Sonra uykusuz ve yorgun yapamam.Sabah erken kalkacağım. Ben gelmeyeyim.

Bugün bensiz eğlenin.

- Yaaaa amma naza çektin sen kendini yaaa, hadi, geliyoruz seni almaya hazırlan, beş dakikaya kapıdayız!

DİYETTE

- Ellerinize sağlık ama söylemiştim diyet yaptığımı. Ben bunları yiyemem ki.

- Aaaa vallahi çok gücenirim.

Bugün ye, yarın yaparsın artık.

Çok ayıp.

- Evet tabii de, aynı zamanda şekerime dikkat etmem gerekiyor.

- Tatlı yemezsin o zaman. Uzat bakiim tabağını, pilavın yanına börek koyucam.

- Ya hakikaten n'olur ısrar etmeyin, gerçekten çok rahatsız olabilirim.

- Aaa napıcam ben bu kadar yemeği sonra. Vallahi ellerimle tıkarım ağzına, çabuk ye bakiiim, amma naz yaptın sen de ha!!!

SPORDA!

- Hadi toplan gidiyoruz gidiyoruz. Sahile kahvaltıya.

Simit kaşar da yaparız istemezsen. Hem daha sağlıklı.

- Ya sağolun ben spora gidiyorum, hazırlandım.

- Ya deli misin, pazar pazar ne sporu Allah aşkına bu güzel havada.

- Ne güzel işte sporun havası mı olur? Bugün hakikaten benim spor yapmam gerek iki gündür çalışamadım, hem antrenör bekliyor.

- Allah Allah biz de burada bekliyoruz. Spor kaçıyor mu yani. Bizimle gel son iki tur fazla koşarsın. Süreyya Ayhan kesildin başımıza aaaa!!!

BEKARLIKTA!

- Eee, var mı birileri bakalım?

- Hayır, bir arayışım da yok üstelik ama niye sordunuz?

Bildiğiniz biri var da onu mu şey etmeyi planlıyorsunuz nedir?

- Hadi hadi, saklama bizden vardıııır.

Fıstık gibisin valla. Eğer yoksa da buluruz hemen.

- Hayır canım aaa ne münasebet, bir şey bulmanıza gerek yok...

- Yalnızlık Allah'a mahsus şekerim. Biri şart. Kimi yapsak sana. Ay, şeyi tanıyor musun sen... Ama sonra ay ben onu beğenmem, bunu beğenmem yapma. Bak bu yaşına geldin hala bekârsın.

EVLİLİKTE!

- Eee çocuk ne zaman?

- Şimdilik düşünmüyoruz.

- Ama düşünün vakit geçiyor sonra pişman olursunuz.

Yaşlanınca zor olur çocuk bakmak. Kadın için de zor hem.

- Evet, tabii ama biz düşünmüyoruz.

- Sonra pişman olursunuz, düşünün.

- Peki.

- Aferin!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kutup ayıları saatte 25 km hızla koşabilir ve yaklaşık 1,8 metre yükseğe zıplayabilirler.

Dünyanın en güçlü canlısı olan bel soğukluğu bakterisi, kendi vücut ağırlığının 100 bin katını çekebiliyor.

TESPİTLİ YORUM

@eycokfenayim Ya yemin ederim öyle arkadaşlarım var ki sol taraftaki melekleri günah yazmaya yetişemediği için çift vardiya çalışıyor...



GÜLÜ YORUM

@emrek… Dua ederken ayrıntı vermek lazımmış gerçekten.

Mesleğimi yurt dışında yapmak istiyordum.

Dün İdlib'e görevlendirmem çıktı. Şimdi Suriye'ye gidiyorum.

@myagizyilmaz Çok dikkat etmek lazım.

Ben de çalıştığım yerde çok konuşan olmaz inşallah diyordum mezarlığa şef yaptılar. Otuz bin kişi var çıt çıkmıyor.