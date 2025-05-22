SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Astrolojiye göre hareket eden insanlar

Astrolojiye göre hareket eden insanlar

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 22 Mayıs 2025

"Bugün Merkür retrosu var, mail atamam." (Teknolojiyle alakalı her başarısızlığı Merkür'e yüklemek evrensel bir bahane.)
"Ay, yükselenim bozuldu galiba..." (Sanki araba gibi 10 bin km'de bir bakım gerekiyor.)
"Benim Venüs'üm Balık, o yüzden sevgilimle 14 kere barışıp ayrıldım." (Aslında sebep "karakter" ama astroloji kalkanı devrede.)
"Akrep burcu olduğumu söylediğimde arkadaş grubunun yüzde 40'ı beni sildi." (Yılan mıyız, insan mıyız belli değil.)
"Bu flört terazi burcuysa bana göre fazla sosyaldir, hiç bulaşmam." (Kritik Tinder swipe'ları:
Burç ve doğum saati filtresiyle.)
"Doğum haritamda Satürn 7. evdeymiş, evlenmemem gerekiyormuş. Anneme anlatamadım." (Kayınvalideye ret sebebi:
Satürn.)
"Arkadaşımın doğum saatini öğrenmek için annesini arattım." (İlişkiye başlamadan önce soy kütüğü analizi.)
"Oğlak burcuymuş, yazın tatilde bile çalışır bu." (LinkedIn profilinden burç tespiti yapanlar.)
"Ay bu odanın enerjisi çok Koç burcu gibi, huzursuzum." (Dekorasyon yorumunu bile astrolojiden çekenler.)
"Retroda değilken konuşalım, şimdi söylenen sözler kalıcı olur." (Tartışma erteleme taktiği:
Astrolojik sessiz mod.)
"Ay tutulmasında saç kestirmem, enerjim kesilir." (Kuaföre gitmeden gökyüzü haritası kontrol eden nesil.)
"Flörtüm bana mesaj atmadı çünkü Ay boşlukta." (Yani adam değil, gezegen suçlu.)
"Haritamda Mars geri gidiyormuş, o yüzden spora başlayamıyorum." (Aslında üşeniyor ama kozmik bahanesi sağlam.)
"Kova burcuyum, ben ilişki istemiyorum, ben devrim istiyorum." (Sevgili değil, ideoloji arayan burç.)
"Doğum haritana bakmadan sana güvenemem, kusura bakma." (Kimlik fotokopisi değil, doğum saati soruluyor.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Dennis Hope, daha önce Ay'ın sahibi olduğunu ilan edip "arazi" satmasıyla tanınmıştı.
Bu kez Güneş'in mülkiyetini üstlendiğini açıkladı.
Kendi hazırladığı belgeyi notere onaylattı ve bunu resmî bir sahiplik olarak duyurdu.
Ardından, Güneş ışığını kullanan herkesten lisans ücreti alacağını söyledi. Özellikle güneş enerjisiyle çalışan şirketlere mektuplar gönderdi, hatta bu kullanımı düzenlemek için bir sözleşme taslağı bile hazırladı.
Hope'a göre, kimse daha önce Güneş'in sahibi olduğunu resmî olarak ilan etmediği için bu hakkı artık kendisinde.

GülüYorum
@ebrarmi Waffle yemeye karar verdik.
Sipariş veriyoruz, adam diyor ki "Muz ve çilek yok." İstersen direkt un, yumurtayı ağzımıza dök abi.

TESPİTLİ YORUM
@umudagram Instagram story'ye yanıt vererek konuşma başlatmak..
İnsanlık tarihi boyunca bundan daha uygun bir konuşma başlatma taktiği gelmeyecek...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Stajyerlik 21 Mayıs 2025, Çarşamba Alınganyuslar 20 Mayıs 2025, Salı Karışık kaset doldurmak: Aşkın manyetik bant hali 19 Mayıs 2025, Pazartesi Kadınların erkekler hakkındaki analizleri 18 Mayıs 2025, Pazar
T.C.TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C.TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
AK Parti Kadın Kolları’nda bayrak değişimi: Tuğba Işık Ercan aday gösterildi
AK Parti Kadın Kolları'nda bayrak değişimi
DEM heyeti yarın CHP ile görüşecek
DEM heyeti CHP ile görüşecek
Özgür Özel’den skandal Suriye çıkışı: Fetih sureleriyle karın doymaz
Özgür Özel'den skandal Suriye çıkışı
MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
MHP'den DEM Parti-İmralı görüşmesi açıklaması