"Bugün Merkür retrosu var, mail atamam." (Teknolojiyle alakalı her başarısızlığı Merkür'e yüklemek evrensel bir bahane.)

"Ay, yükselenim bozuldu galiba..." (Sanki araba gibi 10 bin km'de bir bakım gerekiyor.)

"Benim Venüs'üm Balık, o yüzden sevgilimle 14 kere barışıp ayrıldım." (Aslında sebep "karakter" ama astroloji kalkanı devrede.)

"Akrep burcu olduğumu söylediğimde arkadaş grubunun yüzde 40'ı beni sildi." (Yılan mıyız, insan mıyız belli değil.)

"Bu flört terazi burcuysa bana göre fazla sosyaldir, hiç bulaşmam." (Kritik Tinder swipe'ları:

Burç ve doğum saati filtresiyle.)

"Doğum haritamda Satürn 7. evdeymiş, evlenmemem gerekiyormuş. Anneme anlatamadım." (Kayınvalideye ret sebebi:

Satürn.)

"Arkadaşımın doğum saatini öğrenmek için annesini arattım." (İlişkiye başlamadan önce soy kütüğü analizi.)

"Oğlak burcuymuş, yazın tatilde bile çalışır bu." (LinkedIn profilinden burç tespiti yapanlar.)

"Ay bu odanın enerjisi çok Koç burcu gibi, huzursuzum." (Dekorasyon yorumunu bile astrolojiden çekenler.)

"Retroda değilken konuşalım, şimdi söylenen sözler kalıcı olur." (Tartışma erteleme taktiği:

Astrolojik sessiz mod.)

"Ay tutulmasında saç kestirmem, enerjim kesilir." (Kuaföre gitmeden gökyüzü haritası kontrol eden nesil.)

"Flörtüm bana mesaj atmadı çünkü Ay boşlukta." (Yani adam değil, gezegen suçlu.)

"Haritamda Mars geri gidiyormuş, o yüzden spora başlayamıyorum." (Aslında üşeniyor ama kozmik bahanesi sağlam.)

"Kova burcuyum, ben ilişki istemiyorum, ben devrim istiyorum." (Sevgili değil, ideoloji arayan burç.)

"Doğum haritana bakmadan sana güvenemem, kusura bakma." (Kimlik fotokopisi değil, doğum saati soruluyor.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dennis Hope, daha önce Ay'ın sahibi olduğunu ilan edip "arazi" satmasıyla tanınmıştı.

Bu kez Güneş'in mülkiyetini üstlendiğini açıkladı.

Kendi hazırladığı belgeyi notere onaylattı ve bunu resmî bir sahiplik olarak duyurdu.

Ardından, Güneş ışığını kullanan herkesten lisans ücreti alacağını söyledi. Özellikle güneş enerjisiyle çalışan şirketlere mektuplar gönderdi, hatta bu kullanımı düzenlemek için bir sözleşme taslağı bile hazırladı.

Hope'a göre, kimse daha önce Güneş'in sahibi olduğunu resmî olarak ilan etmediği için bu hakkı artık kendisinde.

GülüYorum

@ebrarmi Waffle yemeye karar verdik.

Sipariş veriyoruz, adam diyor ki "Muz ve çilek yok." İstersen direkt un, yumurtayı ağzımıza dök abi.

TESPİTLİ YORUM

@umudagram Instagram story'ye yanıt vererek konuşma başlatmak..

İnsanlık tarihi boyunca bundan daha uygun bir konuşma başlatma taktiği gelmeyecek...