GÜNÜMÜZ dünyasında, birçok insan aşkın gerçekte ne olduğu konusunda kafası karışık. Genellikle filmlerde gördüklerini aşk sanıyorlar veya fiziksel çekimi aşkla karıştırıyorlar. Ama...

Seks aşk değildir; aşk fiziksel bağdan daha derindir.

Flört etmek aşk değildir; birini tanımanın bir parçasıdır.

Bütün gün konuşmak aşk değildir; aşk sessizlikte anlaşabilmektir.

Birisi için bütün gece uyanık kalmak aşk değildir; gerçek aşk, o kişinin senin uyumana yardım etmesidir.

Aşk, kusurlarınızı görüp yine de yanınızda duran kişidir.

Aşk, birbiri için yapamadığı şeyleri yapmaktır.

Aşk, yıkıldığın zaman seni tutandır.

Aşk, kötüyü gördüğünde içindeki iyiyi görmektir.

Aşk, iyi olup olmadığınızı kontrol etmektir.

Aşk, daha önce kırılmış olsa bile güven inşa etmektir.

Aşk, bağlılık ve sürekli ilgi demektir.

Aşk, hayallerinizin ne kadar büyük veya küçük olursa olsun onları desteklemektir.

Aşk ayrı ayrı değil, birlikte büyümektir.

Aşk, yara izlerinde ve kusurlarda güzelliği bulmaktır.

Aşk, hiçbir söze gerek kalmadığında sessiz bir anlayıştır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2014 yılında ABD'de bir kadın, aynı gün içinde iki kez yıldırım çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlk yıldırım çarpmasından birkaç saat sonra taburcu edilen kadın, ikinci bir yıldırım çarpmasıyla tekrar hastaneye döndü. Şanssızlık mı, mucize mi? Kadın her iki olayda da hayatta kaldı ve doktorlar bunun inanılmaz bir olay olduğunu belirttiler.



GÜLÜ YORUM

@dilcecim Annemin 2. sınıf öğrencilerinin sınavını okuyorum.

Öğretmenin eş anlamlısına muallim yerine muallebi yazmış biri. Annem de diyor ki kabul et.



TESPİTLİ YORUM

@semakkurt1 Arkadaş tavsiyesi üzerine kahvaltıda yulaf yedim.

Gerçekten Allah bütün atlara sabır versin.



ALKIŞLI YORUM

Ben önde, sevgilim arkada beni tekrar barışmaya ikna etmeye çalışıyor.

Bense "Böyle numaraları yemem!" ayaklarındayım; maksat süründürmek. O yüzden hızıma yetişemiyor; arkada perişan...

Birden hızım kesiliyor. Sonraki sahnede ben bir çukurun içindeyim; tepemde de bir sürü insan bana bakıyor.

Kırk yılda havalanayım diyorum; belediye izin vermiyor!