SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Aşk nedir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 1 Ekim 2024

Aşk nedir?

GÜNÜMÜZ dünyasında, birçok insan aşkın gerçekte ne olduğu konusunda kafası karışık. Genellikle filmlerde gördüklerini aşk sanıyorlar veya fiziksel çekimi aşkla karıştırıyorlar. Ama...
Seks aşk değildir; aşk fiziksel bağdan daha derindir.
Flört etmek aşk değildir; birini tanımanın bir parçasıdır.
Bütün gün konuşmak aşk değildir; aşk sessizlikte anlaşabilmektir.
Birisi için bütün gece uyanık kalmak aşk değildir; gerçek aşk, o kişinin senin uyumana yardım etmesidir.
Aşk, kusurlarınızı görüp yine de yanınızda duran kişidir.
Aşk, birbiri için yapamadığı şeyleri yapmaktır.
Aşk, yıkıldığın zaman seni tutandır.
Aşk, kötüyü gördüğünde içindeki iyiyi görmektir.
Aşk, iyi olup olmadığınızı kontrol etmektir.
Aşk, daha önce kırılmış olsa bile güven inşa etmektir.
Aşk, bağlılık ve sürekli ilgi demektir.
Aşk, hayallerinizin ne kadar büyük veya küçük olursa olsun onları desteklemektir.
Aşk ayrı ayrı değil, birlikte büyümektir.
Aşk, yara izlerinde ve kusurlarda güzelliği bulmaktır.
Aşk, hiçbir söze gerek kalmadığında sessiz bir anlayıştır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2014 yılında ABD'de bir kadın, aynı gün içinde iki kez yıldırım çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.
İlk yıldırım çarpmasından birkaç saat sonra taburcu edilen kadın, ikinci bir yıldırım çarpmasıyla tekrar hastaneye döndü. Şanssızlık mı, mucize mi? Kadın her iki olayda da hayatta kaldı ve doktorlar bunun inanılmaz bir olay olduğunu belirttiler.

GÜLÜ YORUM
@dilcecim Annemin 2. sınıf öğrencilerinin sınavını okuyorum.
Öğretmenin eş anlamlısına muallim yerine muallebi yazmış biri. Annem de diyor ki kabul et.

TESPİTLİ YORUM
@semakkurt1 Arkadaş tavsiyesi üzerine kahvaltıda yulaf yedim.
Gerçekten Allah bütün atlara sabır versin.

ALKIŞLI YORUM
Ben önde, sevgilim arkada beni tekrar barışmaya ikna etmeye çalışıyor.
Bense "Böyle numaraları yemem!" ayaklarındayım; maksat süründürmek. O yüzden hızıma yetişemiyor; arkada perişan...
Birden hızım kesiliyor. Sonraki sahnede ben bir çukurun içindeyim; tepemde de bir sürü insan bana bakıyor.
Kırk yılda havalanayım diyorum; belediye izin vermiyor!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Garsondan müşterilere 30 Eylül 2024, Pazartesi Kadın mimikleri 29 Eylül 2024, Pazar Erkekler aşık olduğunda 28 Eylül 2024, Cumartesi Kadınları anlamak 27 Eylül 2024, Cuma
Esra Erol’da Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar! Elindeki su şişesinde ne vardı? Eski eş Betül stüdyoda...
Esra Erol'da Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar!
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran’dan son durum açıklaması: ’’Köy kör olmuş!’’
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
Kadir Ezildi eşini başörtüsüz paylaşanlara savaş açtı! Gamze Türkmen’nin açık halini ifşa edenlere suç duyurusu
Kadir Ezildi eşini başörtüsüz paylaşanlara savaş açtı! Gamze Türkmen'nin açık halini ifşa edenlere suç duyurusu
ÖZEL | Batshuayi’nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi
ÖZEL | Batshuayi'nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’de flaş açıklamalar | Nevzat Bahtiyar’ı suçladı: Kızı para vererek kendine alıştırmış
Baba Güran'dan flaş açıklamalar
SON DAKİKA