Sorunun startı ile birlikte aklınızda binbir fikir yarıştırıp, hiçbiri beyaz bayrak ayna yapamıyorsa, herhangi bir sebep diğerinin önüne geçip bi mantık oluşturamıyorsa, ulan siz galiba, gerçekten, sanırsam ve kesin seviyorsunuz. Bu noktada ben size 'geçmiş olsun' diyorum.

Çünkü bu soruyu soran şahıs hasta beyinli bir zottirik. Tekrar geçmiş olsun.

Neden bi insan bu soruyu sorar ki? İşte hep bu merak.

Atalarımız boşuna dememiş insanın başına ne gelirse meraktan diye.

Genellikle genç kızlarımızın çakalca sordukları sorudur. Kız tarafının gerçekten cevabını merak ettiğinden değil; övülmek, yerlere göklere çıkarılmak istediğinden sorduğu sorudur... "Çünkü çok iyisin, melek gibisin, senle çok eğleniyoruz, beni çok iyi anlıyosun..." Bu cevapların hiçbiri yanlarına 'çok güzelsin' sokuşturulmadıkça kız için tatmin edici olmayacaktır..

Aşka gelen sevgilinin ortamı zorla romantizme çekmeye çalıştığı soru cümlesi de olabilir..

Çünkü muhabbetin nereye gideceği belli;

- ... yüzden seviyorum canım - Sadece o yüzden mi?

- Tabi ... da var.

- Yok, sen beni sevmiyosun.

- Sevmez olur muyum canım.

- Gerçekten mi?

- Gerçekten..

- Hihihi - Ehi ehi.

Tabi soruya profesyonelce yaklaşıldığında savuşturulup normal hayata devam edilebilir.

- Neden beni seviyosun?

- Aaa bak sana ne söyliycektim unuttum saatlerdir, bugün ne oldu biliyo musun?

Fakat pratik lazımdır.

Bi de tabi sevgilinin ilgisinin nereye çekilebileceğinin bilinmesi gerekir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Tokyo'da bir ofiste, çalışanlardan biri lazer pointer kullanarak bir sunum yapıyordu.

Sunum sırasında ofisin içinde dolaşan bir kedi aniden lazer ışığını fark etti ve peşinden koşmaya başladı.

Kedi, sunum boyunca lazerin peşinden koştu, çalışanlar ise sunumu dinlemek yerine kedinin komik koşuşunu izlemeye başladı.

Sonunda, kedi ışığı yakalayamayınca sıkılıp yerine döndü, ama ofisteki herkes bu anı kahkahalarla hatırladı. Ofis, kediyi "en iyi çalışan" olarak şaka yollu bir ödülle onurlandırdı.



TESPİTLİ YORUM

@umuthirsizi Manita "Başımda bi olaylar var onla uğraşıyorum" diyip 1 haftadır yazmadı.

Başındaki olay NİŞANLANMASIYMIŞ...



GÜLÜ YORUM

@niyebeabi Arkadaş manitasıyla foto çektirmiş.

Kızın ismi de Beste.

"Kanka fotoyu paylaşıcam da açıklamaya ne yazim" dedi.

"Bethoveen, Mozart işine baksın, en güzel 'beste' benimki" yaz dedim.

Yazmış. Nikah tarihi bakıyorlar şimdi.