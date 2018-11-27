CHP'de Muharrem İnce'ye karşı Oğuz Kaan Salıcı

CHP'deki "İstanbul Büyükşehir adayı kim olacak" kavgası parti içi iktidar mücadelesine dönüştü. CHP tabanı ve anket sonuçlarının Muharrem İnce'yi işaret etmesinden rahatsız olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, genel merkeze büyükşehir adayı olarak Oğuz Kaan Salıcı'yı önermeye hazırlanıyor. CHP'nin kapatılarak vakıf haline getirilmesini savunan 10 Aralık Hareketi'nde birlikte çalışan Kaftancıoğlu ve Salıcı partide kontrolü ele geçirmek için İstanbul adayının kendi içlerinden bir isim olmasını istiyor.

Yerel seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılmak zorunda kalacağını hesap eden ikili, İnce'nin aday gösterilmemesi için genel merkez yöneticileri üzerinde baskı kurdu. Halen CHP'nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Oğuz Kaan Salıcı'nın ibrenin İnce'ye kayması durumunda sürpriz bir şekilde adaylığını açıklayabileceği öğrenildi. Daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı da yapan Salıcı'nın ismi Kılıçdaroğlu sonrasındaki genel başkan adayları arasında da sayılıyor.

KAFTANCIOĞLU İSTEMİYOR

CHP'de Muharrem İnce'nin adaylığına karşı çıkan grubun sözcülüğünü İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yürütüyor. İl Başkanı seçildiği kongrede "Bu parti Yalova'dan yönetilemez" diyerek İnce'ye 1 yıl öncesinden mesaj veren Kaftancıoğlu, CHP'nin HDP ile birlikte siyaset yapacağı bir çizgiye yaklaşmasını savunuyor. Kaftancıoğlu-Salıcı ikilisinin hedef tahtasını oturttuğu İnce ise Kılıçdaroğlu'ndan gelecek haberi bekliyor. İnce'nin geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "Sokakta, parti tabanında insanlar benim aday olmamı istiyor. Eğer beni aday göstermezseniz İstanbul'da mevcut belediyelerimizi bile koruyamayacağız. Ben bütün Türkiye'yi il il dolaşarak partime destek olacağım. Yerel seçimden sonra genel başkanlık için karşınıza çıkacağım" dediği öğrenildi.