“Brunson sadece papaz değil önem verdikleri bir ajan”

Türkiye –ABD ilişkilerinde tarihin en büyük krizlerinden birine neden olan Papaz Brunson'un, Türk istihbaratı tarafından 2013 yılından itibaren takip altına alındığı ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Brunson, istihbaratın radarına FETÖ'nün 'avukat abi' lakaplı imamlarından firari Bekir Baz ile yaptığı görüşmelerden sonra takıldı. FETÖ elebaşı Gülen ile doğrudan görüşebilen beş isimden biri olan Bekir Baz, Brunson'a, Türkiye'de kilise açma konusunda akıl hocalığı yaptı. Brunson'a, Lozan Antlaşmasına göre Türkiye'de kilise açmanın yasak olduğu bilgisini veren Baz, bu yasağı aşmanın tek yolunun dernekleşmek olduğunu anlatarak yol gösterdi. Baz'ın verdiği akıl sonrası Brunson ve adamları Türkiye'nin çeşitli illerinde dernek adı altında ajanlık faaliyetlerini yürüttükleri kiliseler açmaya başladı. Bu kiliselerde Kürt kökenli vatandaşlara yönelik ayinler düzenlendi. Brunson 9 Ekim 2013 tarihinde 'Önderler Toplantısı' adıyla gerçekleştirdiği toplantıda adamlarına FETÖ ile diyalog kurmalarının faydalı olacağı yönünde talimat verdi. İstihbarat güçleri Brunson'un 2015 yılından itibaren ise Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacılara insani yardım sağlama maskesi altında misyonerlik faaliyetleri yürüttüğünü tespit etti.

KOD ADI RAMAZAN

Ajan papaz Brunson ile FETÖ imamı Baz'ın ilginç ilişkisi bir gizli tanık ifadesine şu sözlerle yansıdı: "Lozan Antlaşmasına göre Türkiye'de kilise açılması yasaktır. Bu nedenle daha önce FETÖ/PDY örgüt üyesi olduğunu öğrendiğim Ramazan isimli bir avukat bunlarla toplantı yaptı. Ve bu yasağı aşmanın tek yolunun dernekleşmek olduğunu söyledi. Bunlar da çözümün FETÖ'nün elemanları tarafından sağlanacağını düşünerek kendi aralarında "Bizim işimizi ancak bunlar çözer" şeklinde konuşuyordu. Bu görüşmelerden sonra Türkiye'nin dört yanında çeşitli kiliseler açılmaya başlandı. Brunson da İzmir Protestan Kilisesi'ni Fikret Böcek adlı kişiden satın aldı. Kiliseye ABD'den düzenli olarak maddi yardım geliyordu."

FARKLI PROTOKOL

Ajan papaz Brunson üzerinden Türkiye'ye ekonomik operasyon yapmaya çalışan ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence, önceki gün twitter üzerinden yine Türkiye'yi tehdit etti. ABD'nin Brunson'un serbest kalmasını beklediğini söyleyen Pence " Brunson masum bir insan ve hukuk kurallarına göre serbest kalması gerekiyor. Türkiye, bu konuda Başkan Trump'ın kararlığını test etmemeli" ifadesini kullandı. ABD'nin Brunson üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeyi alışkanlık haline getirdiğine dikkat çeken Washington eski Askeri Ataşesi Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş "ABD Başkan Yardımcısı Pence, Amerikalıların Brunson için dua etmesini istiyor. Net olarak tahmin edileceği üzere ABD ve CIA bu farklı protokolü sadece önemli ajanları için uygular" değerlendirmesinde bulundu.