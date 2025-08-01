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Solskjaer ile zor

Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

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Eklenme Tarihi 1 Ağustos 2025

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ayrılığına rövanş karşılaşması öncesi onay verilmesi, elenmeyi kabulleniş anlamına geliyordu zaten. Çünkü ilk maçın ardından sakatlanan Orkun'un bu maçta oynaması beklenmiyordu. Gedson da olmayınca orta saha Demir Ege ve Kartal Yılmaz'a kaldı. Süper Lig'in orta sıraları için bile sırıtabilecek bu ikili, haliyle orta saha üstünlüğünü rakibe bıraktı.

İlk maçta Kevin ve Alisson ile kanatlardan gelen Shakhtar karşısında, Solskjaer'in rövanş maçında önlem alması bekleniyordu. Ancak hocanın aldığı önlem A planından daha kötüydü. Yeni transfer Jurasek'i ne kadar beğenmesek de ikinci maçtan onu kesip yerine stoper Emirhan'ı oynatmak intihardı.

Beşiktaş'ın elenmesi olağan bir sonuçtu ancak iki maçta da çaresiz kalması kabul edilemez. Maçın henüz 30. dakikasında Abraham'ın topla buluşmasının ardından 15 saniye boyunca gelmeyen yardım turun özetiydi.

Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ın Solkjaer ile gruplara kalabilmesi de zor görünüyor.

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