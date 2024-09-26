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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 26 Eylül 2024

Bomba Okan Buruk'un ellerinde

Galatasaray, PAOK karşısına Muslera hariç derbi 11'iyle başladı. Fenerbahçe maçının yorgunluğunu çabuk atlatan Aslan, dünya yıldızı golcüleriyle sonuca gitmeyi başardı.

Derbide nispeten etkisiz bir oyun sergileyen Osimhen, PAOK karşısında çok istekliydi. Rizespor maçında olduğu gibi yine kafa vuruşuyla ağlara göndereceği top skor olarak kendisine yazılmadı. Sonrasında derbide Mertens'e yaptığı harika servisin bir benzerini Yunus'a yaptı ve maçı çözen adam oldu.

Osimhen yerine oyuna giren Icardi de attığı harika golle kendisini takıma ve taraftarlara hatırlattı. Artık bomba Okan Buruk'un ellerinde. Takımın gelene geçene 3 attığı tek forvetli sistemde devam mı, yoksa Osimhen ve Icardi'li yeni kurgu mu?

Bu yıldızlarla forma savaşına girmesi beklenen Batshuayi ise oldukça şaşırttı. Belçikalının daha hırslı olması beklenirken, oyuna girdiği dakikadan itibaren kaptırdığı toplar ve umursamaz tavırlarıyla hem Okan Buruk'un hem de taraftarın tepkisini çekti.

Gelelim maçın görünmeyen iki kahramanına. Sahaya kaptan olarak çıkan Kaan Ayhan savunmadaki hatasız oyununa karşılık geriden attığı uzun toplarla mest etti. Yunus'un kaçırdığı net fırsatta tüm savunmayı çaresiz bırakan bir pas atan Kaan, yine Yunus'un golünde karambolü başlatan ortaya imza attı. Cezalı Muslera yerine forma giyen Günay da ilk yarının sonunda karşı karşıya pozisyonda kurtardığı topla maçın kaderini belirledi.

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