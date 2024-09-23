Görkem Ağgündüz

Dolmabahçe'de Süper Lig'in en keyifli maçlarından birini izledik. Oynadığı her maçta direkt hücumu düşünen ve savunma güvenliğini ikinci plana atan Beşiktaş, zayıf yönlerine iyi çalışan Eyüpspor buldu karşısında.

Mert Günok'un kalesinde devleştiği maçta uzatma dakikalarında kazanılan penaltı skoru belirledi. Penaltıyı yaptıran ise Tayfur Bingöl oldu. Beşiktaş taraftarının 'Canın sağ olsun' şarkısıyla hatırlayacağı Tayfur, bu kez aynı şarkıyı Eyüpspor taraftarına söyletti.

Beşiktaş'ta maçın yıldızı kuşkusuz Rashica'ydı. Joao Mario transferinin ardından formasını kaybetmesi beklenen Kosovalı, hücumda ve savunmada gösterdiği gayretini golle de süslemeyi başardı. Beşiktaş adına bir diğer sevindirici nokta ise güçlü kalıp yıkılmayarak penaltıyı kazandıran Semih Kılıçsoy oldu. Semih'in de 11'de düşünüleceği denklemde bu kez tutuk performans gösteren Joao Mario için kulübe yolu görünebilir.

Maçta belki gol ya da asist yapamasa da Rafa Silva yine etkili olmayı başardı. Joao Mario'nun bir asistini yediği Rafa, şık bir topuk vuruşuyla gole de yaklaştı. Ancak Portekizliye karşı oynanan sert oyun bu maçta da kendisini gösterdi. Hakemlerin Rafa Silva'nın içinde bulunduğu pozisyonları ayrı bir dikkatle izlemeleri gerekiyor.

Arda Turan ve takımının da hakkını vermek gerek. Birçok Anadolu takımının 'Süper' lige yakışmadığı sezonda, oynattığı futbolla izleyenlere zevk veriyor. Thiam yüzde yüzlük pozisyonu harcamasa belki de 3 puanla ayrılacaktı Beşiktaş karşısından. Yeni çıktıkları ligde gelecek sezon kendilerini Avrupa'da görmemiz de sürpriz olmayacaktır.