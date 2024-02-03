Görkem Ağgündüz

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesinin sürpriz olduğu ligde, sarı lacivertlilere Kadıköy'de çelme takan Samsunspor'un evinde Galatasaray'a karşı nasıl bir oyun sergileyeceği merak konusuydu. Ancak Galatasaray maça öyle bir başladı ki Fenerbahçelilerin keyfi 10 dakikada kaçtı. İlk önce Nelsson, duran top organizasyonunda arka direkte topu boş ağlara gönderdi. İkinci golde ise akıl tutulması yaşayan Samsunspor savunması, son haftaların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a rahat bir gol hediye etti.

Bu dakikadan sonra silkelenen Samsunspor, pozisyon bulmaya başlasa da kalesinde devleşen Muslera'yı geçemedi. Yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı merak konusu olan kaptan, yönetime göz kırparak maçı tamamladı.

Gaziantep maçında ıslıklanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor karşısında Galatasaray'ın belki de en kötü ismiydi. Oyunda kaldığı süre boyunca etkisiz kalan Kerem, bir pozisyonda topu boş ağlara göndermek yerine dışarı attı. Zaha'nın yükselen formunu da hesaba katarsak Okan hocanın Başakşehir maçında Kerem'i yedek oturtması daha doğru olabilir.

Ligin ortalarında sürekli olarak Fenerbahçe'den önce maçlarını oynayan Galatasaray, bir-iki günlük liderliğin ardından koltuğu ezeli rakibine devrediyordu. Son haftalarda maçlarını rakibinden sonra oynayan sarı kırmızılıların maç skorlarından etkilendiğini söylemek mümkündü. Şimdi ise Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray, arkasında yaslanıp Antalyaspor - Fenerbahçe maçını seyredecek. Ligin boyu kısaldıkça maçlarını erken oynayan tarafın avantajlı olduğunu düşünenlerdenim. Kadrosunda neredeyse deneyimsiz ismin olmadığı Fenerbahçe'nin ise nasıl bir reaksiyon vereceğini göreceğiz...