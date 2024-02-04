Görkem Ağgündüz

Sergen Yalçın'ın başa geçmesinin ardından yenilmesi zor bir takım olan Antalyaspor'un, son haftalarda maçı koparmakta zorlanan ve bireysel yetenekleriyle puanları toplayan Fenerbahçe'den puan alması sürpriz sayılmayacaktı.

Maçın başlarında iki takım da ön alan baskısı yaparak kaleci ve savunmaları uzun oynamaya mecbur bıraktı. Fenerbahçe pozisyon bulmayı başarsa da Tadic'in şut ve pas tercihlerindeki yanlış kararları Antalyaspor'a yardım etti. İlk yarı bu skorla bitecek derken Cengiz Ünder, fizik kurallarını hiçe sayarak attığı golle tabelayı değiştirdi.

Çağlar Söyüncü'nün takıma katılmasını geçtim, transfer dedikodularının çıkmasının ardından bile Cengiz'in oyunu seviye atladı. Takımda kardeşi gibi gördüğü bir futbolcunun olması psikolojik anlamda Cengiz'i çok rahatlatmış. Maç sonunda 'Çağlar bana iyi geldi' diyen Cengiz, '15 milyon euro eder mi?' sorusunu da 'ucuza almışız' yorumuna çevirdi.

Tarihinin belki de en iyi stoper rotasyonunu oluşturan Fenerbahçe'de, sezon başında sessiz sedasız bonservissiz şekilde gelen Djiku, bana göre tartışmasız as stoper olmalı. Çağlar'ın dünkü oyunu da oldukça iyiydi. Djiku ile beraber dozunda sertlikleriyle rakibi yıldırırken, baskı anlarında ise sakin kalarak ayağa oynmaya özen gösterdi. Stoper hattının bir diğer önemli adayı Bonucci, Antalyaspor'un forvet hattını çiftlemesinin ardından oyuna girerken Batshuayi'ye yaptığı asistle adının hakkını verdi.

Yeni transferlerden Krunic ise oldukça tutuktu. Transfer olduğunda Fenerbahçe orta sahasında Fred ve Szymanski'yi rahatlatacağını düşünmüştüm ancak bu oyunuyla Fred'i daha fazla koşturabilir. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında iki 6 numarayla oynamasına rağmen rakip takım orta sahayı çok rahat geçmeyi başardı. Ancak Krunic'i Fred ve Szymanski orta sahasıyla izlemeden yorum yapmak da çok adaletli olmayacak.

Sergen Yalçın'ın hakkını vererek yazımı noktalayayım. Maç berabere ve tek farklı giderken oyunu hiç soğutmadan futbolunu oynatan Sergen hoca, eminim ki golü bulsa da bu oyun anlayışından vazgeçmeyecekti. Oyunu o kadar güzel okudu ve hamlelerini yaptı ki, Fenerbahçe'nin değişikliklerine bile etki etmeyi başardı. Ancak zeminin içler acısı halinin Antalyaspor'un futbolunu da etkilediğini söylemek lazım. Zemin iyi olsa belki de Bytyqi düşmeyecek ve ev sahibi 1-0 öne geçecekti...