Görkem Ağgündüz

Sezon boyunca maçlarını genelde Fenerbahçe'den önce oynayan Galatasaray, son birkaç haftadır rakibinden sonra maçlara çıkıyordu. Bu durumun takımın psikolojisini etkilediğini söylemek mümkün. Fenerbahçe'nin Samsunspor'a puan kaybettiği hafta Trabzon'da şov yapan Galatasaray, son iki haftadır ise taraftarına tırnak yediriyor.

Gaziantep maçının ilk yarısında Kerem Demirbay'ın da durağan performansının etkisiyle Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı. Buna rağmen Kerem'le bir net pozisyon kaçarken frikikten bir top da direkten döndü. Okan hoca ikinci yarıya Zaha değişikliği ile başlarken oyuna da bir enerji geldi. Ancak sola Zaha'nın çekilmesi Kerem Aktürkoğlu'nun performansını tamamen düşürdü. Skor 1-0'ken oyundan çıkan milli futbolcu ıslıklar eşliğinde kenara geldi. Takım gerideyken rakip takımı ıslıklamak aklına gelmeyen tribünler, Kerem oyundan çıkarken kendine geldi!

İstanbulspor maçında olduğu gibi yine geri dönen Galatasaray zirveye tutunmayı başardı. Galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz'a da bir parantez açmak gerek. Maça sağ açıkta başlayan ve sol bekte bitiren Barış, van Basten golüyle de 3 puanı getirdi. Maçın ardından Okan Buruk'a Lazio iddialarını sorduğumda ise Barış'ı takımda tutacağını ifade etti. İki bek ve kanat bölgelerinin yanında forvette de görev alan Barış, şampiyonluk yolunda Galatasaray için 'X factor' konumunda.

Maç sonunda Gaziantep'in gücünü herkese gösterdik diyen Sumudica'nın aklı ise ilk yarıda kalmış olmalı. Nitekim istatistik anlamında kendi rekorlarını tazeleyen Galatasaray, maçı da kazandı. Gol yiyene kadar oyuncu değiştirmeyi düşünmeyen Rumen teknik adam, maçın kötülerinden Draguş'u 73'te oyundan alırken Markovic'i ise 90 dakika oyunda tuttu.