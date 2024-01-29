Görkem Ağgündüz

Samsunspor karşısında puan kaybeden Başakşehir'i ise son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle deviren Fenerbahçe, Ankaragücü maçına mutlak favori olarak çıksa da hem sarı lacivertli hem sarı kırmızılı taraftarların aklında 'acaba' kelimesi vardı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin olmaması nedeniyle ilk dakikalarda savunma arkasına adam sarkıtarak pozisyon bulma düşüncesindeydi. Mert'in hatalı pozisyon alışı ve Livakovic'in amatörce hatasından sonra penaltıyla öne geçmeyi de başardı. Bu dakikaya kadar ortada geçen maç Ankaragücü futbolcularının disiplinden kopmasıyla bir anda tek kaleye döndü. Son haftaların golcüsü İrfan Can Kahveci yerine forma bulan Cengiz Ünder de sahneye çıkarak skoru çevirmeyi bildi.

İsmail Kartal'ın sezonun kalanında yapacağı en zor seçimin stoper tandemi olacağı düşünülse de bence İrfan Can ve Cengiz'in forma adaleti saç beyazlatır. Şimdiye kadar iki yıldızına kariyer sezonlarını yaşatan Kartal, gelecek haftalarda kime daha az süre verse haksızlık olacak. Çünkü iki isim de Haziran'daki Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyecek.

İki gol atan Cengiz maçın adamı seçildi tabii ki ama Djiku ve Ferdi hatasız maç oynadılar. Afrika Kupası'ndan döner dönmez ayağının tozuyla Başakşehir kafilesine dahil olan ve Ankaragücü karşısında 11'e dönen Djiku, ligin en etkili santrforlarından Ali Sowe'a adım attırmadı. Bir ara hem Djiku'nun markajından kurtulmak hem de topla buluşmak için kendi ceza sahasına kadar gelen Sowe, yine Ganalı stoperi arkasında buldu. Maçın tamamında olduğu gibi sonlarına doğru da takımını rahatlatan isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Milli yıldız rakibin baskı kurmaya çalıştığı dakikalarda 50-60 metrelik driblingleriyle hem rakip savunmanın dengesini bozdu hem de takımını baskı yemekten kurtardı.

Maçın bir diğer etkili ismi de Tadic'ti. Bir maçlık formasını King'e kaptıran Tadic, sonrasında oynadığı maçlarda sezon başını anımsattı. Başakşehir maçında belki de sezonun en etkili futbolunu oynayan Tadic, Ankaragücü karşısında da sahada kaldığı her dakika hücumları şekillendiren isim oldu.

Dzeko ise bitiricilik problemine bir yenisini daha ekledi ve yine karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamadı. Son haftalarda gol problemi de yaşayan yıldız ismin bir maçlık dinlendirilmesi de iyi olabilir. 38 yaşında haftada en az iki maça çıkmak hiç kolay değil...