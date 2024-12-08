İLKER YAĞCIOĞLU

DERBİDE daha iyi oynayan taraf Beşiktaş'tı. Siyah- Beyazlılar karşılaşmada skor güvenliğini almak istediler. Önce defans güvenliği sonra Salih Uçan ve Al Musrati ile iki savunma yönü güçlü oyuncuyu kullanarak gol yemeyi engellemek istediler. Bunda da maç içinde başarılı oldular.

Bunun dışında Fenerbahçe Edin Dzeko ile 3 gol pozisyonundan yararlanamadı. Çizgiden çıkarılan top tamamen şanssızlıktı.

İkinci yarıda Dzeko'nun önüne alıp gole çeviremediği pozisyon ise maçın kırılma anıydı. Oğuz, Maximin ve Tadic Beşiktaş derbisinde bekleneni veremedi. Osayi'nin sonradan oyuna girmesi hücumda ve savunmada Fenerbahçe'nin maç içinde aksamasına neden oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde Mert Müldür'den iyi bir verim alamadı.

Oyunun son anlarında Tadic'in kaçırdığı pozisyon saç baş yoldurdu.

Fenerbahçe adına bu mağlubiyetle lig bitmedi ve şampiyonluk kaybedilmedi. Sadece moraller bozuldu ve özgüven kaybı yaşandı.

F.Bahçe bu durumun altından kalkacak hoca ve oyunculara sahip. Bilbao maçı büyük önem kazandı. İyi rakibe karşı kazanmak moralleri yerine getirir.



"Açıkçası Fenerbahçe adına lig bitmedi.

Sadece moraller bozuldu.

Sarı-Lacivertliler bu durumu düzeltecek kaliteye sahip."