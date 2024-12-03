İLKER YAĞCIOĞLU

PRAG dönüşü Galatasaray'ın da puan kaybetmesinin etkisiyle Fenerbahçe maça çok hızlı başladı.

Oğuz Aydın ile çok erken öne geçti. Nesyri ile de ikinci golü kaçırdı. İlk 15 dakika bu sezon oynanan en iyi oyunlardan biriydi, ama sonrasında tuhaf bir şekilde topu tamamen Antep'e bırakan bir Fenerbahçe gördük.

Bir ara yüzde 60'a yüzde 40 topa sahip olma Antep lehineydi. Böyle olunca da Fenerbahçeli oyuncular topun peşinde koştukları için yorulmaya başladı. Aslında Antep'in gol atacağı belli olmuştu. İkinci yarıya ise yine müthiş başlayan bir Fenerbahçe izledik. Tamamen rakip yarı sahada oynayan bir takım ve tek kale maça dönen bir oyun izledik. İsmail'in yerine Amrabat'ın oyuna girmesi, İrfan Can- Saint- Maximin değişikliği takıma çok olumlu yansıdı.

Amrabat hep doğru yerde durdu.

Hep doğru yerlerde topla buluştu. Hem rakibin ataklarını kesti. hem de hücumda devamlılık sağladı. Maximin rakibi çok zorladı. Fakat gecenin assolisti Oğuz Aydın'dı. Geçen hafta şansını çok iyi kullanan Oğuz dün de 5 yıldızlık oynadı.

Artık benden formayı kimse alamaz mesajı verdi.



"İlk 15 dakika bu sezonun eni iyi oyunlarından biriydi.

Oğuz Aydın gecenin assolistiydi.

Artık kolay kolay formayı vermez."