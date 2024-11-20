İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN, geceki skor tamamen Montella'ya yazar.

Ağır yağış altında oynanan maçta ısrarla aynı oyunu oynamaya devam ederek milli takımın sonunu hazırladı. Maç 3-1 gelinceye kadar hücuma hiç takviye yapmaması inanılır gibi değildi. Stoper sağ bek ve ön liberomuzu oyundan aldı. 3. golü yedikten sonra da lütfedip Barış ALPER'İ OYUNA SÜRDÜ. Bu zeminde çok iş yapıcak Semih'i ya da gol lazım olduğu anlarda Bertuğ'u düşünmemesi faturanın montella'ya kesilmesinin başlıca sebepleriydi.

Sıfır puanlı sadece 1 gol atabilmiş Karadağ'dan 3 gol yemek Bizim Çocuklar'a yakışmadı. Zaman zaman çok eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'nun bu takım ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Hakansız takım lidersiz kalmış, sahada ne yapacağını bilmeyen acemiler mangası gibiydi.

Bu mağlubiyet çok tartışılacak.

En başta da teknik direktörümüz Montella'nun durumu da sorgulanacak. Açıkcası çok iyi götürdüğümüz bir turnuvayı bu şekilde sonlandırmak Dünya Kupası elemeleri öncesi morallerimizi ciddi şekilde bozdu.

"Bu skor 3-1'e gelene kadar hücumda hiçbir değişiklik yapmayan teknik direktörümüz Vincenzo Montella'ya yazar"