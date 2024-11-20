SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Montella’ya yazar
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 20 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Montella’ya yazar

DÜN, geceki skor tamamen Montella'ya yazar.
Ağır yağış altında oynanan maçta ısrarla aynı oyunu oynamaya devam ederek milli takımın sonunu hazırladı. Maç 3-1 gelinceye kadar hücuma hiç takviye yapmaması inanılır gibi değildi. Stoper sağ bek ve ön liberomuzu oyundan aldı. 3. golü yedikten sonra da lütfedip Barış ALPER'İ OYUNA SÜRDÜ. Bu zeminde çok iş yapıcak Semih'i ya da gol lazım olduğu anlarda Bertuğ'u düşünmemesi faturanın montella'ya kesilmesinin başlıca sebepleriydi.
Sıfır puanlı sadece 1 gol atabilmiş Karadağ'dan 3 gol yemek Bizim Çocuklar'a yakışmadı. Zaman zaman çok eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'nun bu takım ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.
Hakansız takım lidersiz kalmış, sahada ne yapacağını bilmeyen acemiler mangası gibiydi.
Bu mağlubiyet çok tartışılacak.
En başta da teknik direktörümüz Montella'nun durumu da sorgulanacak. Açıkcası çok iyi götürdüğümüz bir turnuvayı bu şekilde sonlandırmak Dünya Kupası elemeleri öncesi morallerimizi ciddi şekilde bozdu.

"Bu skor 3-1'e gelene kadar hücumda hiçbir değişiklik yapmayan teknik direktörümüz Vincenzo Montella'ya yazar"

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İlk yarı daha iyiydik 17 Kasım 2024, Pazar Fener’in oyunu bu olmalı 11 Kasım 2024, Pazartesi F.Bahçe’ye yakışmadı 08 Kasım 2024, Cuma Heyecan fırtınası 04 Kasım 2024, Pazartesi
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi
HSK kararnamesi yayımlandı
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber’de: Dere kenarında kellik ilacı bulundu
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber'de
Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek
F.Bahçe'den 'rüya' transfer! Nesyri giderse o gelecek
Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı! Türkiye Karadağ’a 3-1 yenildi
Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı!
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
CHP İsrail ve CIA ile aynı masada!
SON DAKİKA