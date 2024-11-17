İLKER YAĞCIOĞLU

KAZANDIĞIMIZ taktirde Uluslar Ligi'nde A Grubu'na çıkacaktık. Berabere kaldığımız taktirde de iddiamız son maça taşınacaktı. Özellikle ilk 45 dakikada oyun son derece iyiydi. Tek eksik goldü. Rakip ön alanda bize baskı yapmaya çalıştı.

Ama yetenekli ayaklarımızla bu baskıyı kırdık. Ve özellikle sağ kanatta bekleyen Yunus'a topu ulaştırmayı başardık. Bu bölgeden de ataklarımızı şekillendirdik.

Ama en son paslardaki tercih hatalarımız ve Yunus'la yakalayıp kaçırdığımız net pozisyon golü bulmamızı engelledi. Rakip 1-2 kontra atakla da izin verirsek ne kadar tehlikeli olacağını gösterdi. Hakan'ın sakatlanarak çıkması, oyunumuzu çok olumsuz etkiledi. İlk devredeki kadar oyunun kontrolünü elimizde tutamadık.

Büyük beklenti içinde olduğumuz Arda Güler, açıkçası kötü bir maç oynadı.

Real Madrid'te oynanaması futbolunu geriletmiş gibi durdu. Evimizde kazanarak A Ligi'ni garantileyebilirdik.

Ama olmadı. Salı günü alacağımız sonuçla kaderimizi belirleyeceğiz. İpler yine bizim elimizde... Bizim Çocuklar A Ligi'ni sonuna kadar hak ediyor.



"Milli gururumuz Arda Güler, açıkçası kötü bir maç oynadı. Real Madrid'te oynanaması futbolunu geriletmiş gibi durdu."