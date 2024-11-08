İLKER YAĞCIOĞLU

AZ ALKMAAR karşısında ilk 45 dakikayı doğru ve iyi oynadı Fenerbahçe.

Hollanda deplasmanında Sarı- Lacivertliler rakibine hiç pozisyon vermedi ilk yarıda. Ayrıca Fenerbahça yüzde yüz 2 gol pozisyonundan da yararlanamadı.

Özellikle sağ kanat bölgesi Fenerbahçe tarafından ilk yarıda mükemmel kullanıldı. Tadic'in zekası Osayi'nin dinamizmi ile birleşince bütün ataklar sağ kanat bölgesinde gelişti ilk yarıda.

Maçta orta sahaya 3 tane fizik kalitesi yüksek futbolcu koyan Mourinho farklı bir düşünceyle Hollanda deplasmanına çıkmak istemişti. Özellikle İsmail Yüksek'in yaptığı top kayıpları Fenerbahçe'nin direncini kırdı.

Hoca 58'de gol atmak için çift forvete döndü. Ama 1 dakika sonra yenilen gol sürpriz oldu.

Dzeko'nun asisti ve En-Nesyri'nin golüyle oyun Fenerbahçe'ye geldi diyecekken o kadar kötü bir gol yenildi ki Fenerbahçe'ye yakışmadı.

Ve ardından maçı skorunu tayin eden sayı karşılaşmanın son bölümlerinde geldi. Son dakikada gelen Trabzonspor galibiyetiyle havaya giren Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyet alarak Avrupa yolunda ağır bir yara aldı.

"Bu mağlubiyet Fenerbahçe'ye yakışmadı.

Hollanda deplasmanında alınan yenilgi Avrupa yolunda takımın ritmini bozabilir."