İLKER YAĞCIOĞLU

KARADAĞ karşısında maçın genelini iyi oynadık.

Tek eksiğimiz golü çok geç bulmak oldu. Maçın başlamasıyla birlikte rakip kalede pozisyonlar üretmeye başladık. Ama son vuruşlarda ve pas tercihlerindeki yanlışlıklar yüzünden golü bir türlü bulamadık. Maçta uzun süre kalecimiz Uğurcan'ı görmedik.

Montella, yine klasik santraforu kulübede oturtup, Barış Alper ile maça başladı. Fakat kenar adamlarımızın çok etkili olmayışı ve gereksiz yaptığımız ortalar, rakibin işini kolaylaştırdı. Maçın 70. dakikalarında 30'un üzerinde orta yapmıştık. Ama sahadaki takımda ilk devre Barış, ikinci devre de Bertuğ hariç kafa vuracak oyuncu yoktu. Sıfıra inip rakibin dengesini bozmamız gerekirken olur olmaz ortalarla gol arama düşüncesi doğru değildi. Kenan oyuna girdikten sonra topla buluştuğu ilk anda her zaman yaptığını yaptı.

Doğru yerde topla buluştu.

Gol vuruşu da son derece iyiydi.

İrfan da boş kaleye topu göndererek aradığımız golü atmamızı sağladı. Arda'nın 1-2 pozisyonu hariç oyuna çok ağırlığını koyamadığı maçta Hakan Çalhanoğlu tam bir kaptan gibi son derece iyi bir maç oynadı. 3 maçta 7 puanla Bizim Çocuklar yoluna güvenle devam ediyor.



"Arda'nın 1-2 pozisyonu hariç oyuna çok ağırlığını koyamadığı maçta Hakan tam bir kaptan gibi son derece iyi bir maç oynadı."