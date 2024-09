İLKER YAĞCIOĞLU

MONTELA dün akşamki maça uzun süredir ısrar ettiği santrforsuz oyundan vazgeçip Umut Nayir'le başladı.

Bu tercihi de daha maçın başında işe yaradı. Umut'un asistinde Kerem'in golüyle 1-0 öne geçtik.

Bu tip maçlara önde başlamak büyük avantajdır. Rakibin bütün oyun planını bozar, daha rahat bir oyun oynarsınız. Ama dün akşam ilk devre çok öyle olmadı. İzlanda savunma anlayışından vazgeçmedi.

Biz topa sahip olup hücum etmeye çalıştık. Ama Kerem Aktürkoğlu hariç ön alanda tehlike yaratan, pozisyona giren başka oyuncumuz olmadı. Kerem demişken kesinlikle maçın adamıydı.

Attığı 3 golle ortaya koyduğu futbolla alkışları fazlasıyla hak etti. Rakibin en güçlü olduğu duran toptan yediğimiz beraberlik golü ilk yarıya başlarken bizi zor duruma soktu.

Açıkçası pozisyon üretmekten, kapalı defanslara karşı çok zorlanıyoruz.

Dün gece de bunu yaşadık. Hücum bölgesine daha fazla adam sokmak zorundayız ve bir plan dahilinde hücum etmeliyiz.

Yoksa her maçta bir oyuncu bireysel becerisiyle ortaya çıkıp maç kazandırmaya yetemez. Her şeye rağmen 2 maçta alınan 4 puan beklentimizi karşıladı. Bu başarının arkası gelmeli.



