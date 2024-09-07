İLKER YAĞCIOĞLU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi'ne pek de iyi başlamadı.

Galler maçının başından sonuna kadar A Milli Futbol Takımız, iyi bir varlık gösteremedi karşılaşmada.

Bu oyun anlayışı beklediğimiz seviyede değildi.

Montella'nın oyun anlayışında Kenan Yıldız, top sürerek içeri girecekti. Rakip takımın defans hattına atılacak toplarda ise Barış Alper Yılmaz savunma arkasına sarkacaktı. 25. dakikada merak edip istatistiklere baktım. Arda Güler 1 kez pas verebilmiş. Kenan Yıldız ise hiçbir arkadaşını pasla buluşturamamıştı.

İster istesemez maç tek kaleye döndü. Kendi kalemizin önünde savunma yapmak zorunda kaldık. Galler biraz yetenekli olsaydı maçı farklı kazanabilirdi.

Sonuç olarak Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetti ve 90 dakika gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Maçın hakemi baştan sona kadar sarı kartlarını doğru kullanmadı. Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. bu karar bir skandaldı. 1 puan ise bizim için gecenin avantajlı skoruydu.

"Hakem sarı kartlarını doğru kullanmadı.

Barış Alper Yılmaz, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu karar bir skandaldı."