PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Lille maçını planlayabilir
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 24 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Lille maçını planlayabilir

İLK olarak şunu belirtmek lazım... Fenerbahçe turu geçti. Artık bir sonraki turda oynayacağı Lille maçını planlayabilir.
Oyunun hemen başında Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup duruma düşmesi, oyununu olumsuz etkiledi. İlk 45 dakikada hücum anlamında çok etkili bir oyun ortaya koymadılar. oyuna da hükmedemediler. Top daha fazla Lugano'da idi. İlk devrenin son anlarında gelen penaltı golü devre arasında büyük bir ihtimalle Mourinho'nun yaptığı uyarılar ikinci yarıda çok daha iyi bir Fenerbahçe izlememizi sağladı. Oyunu rakip sahaya yığan ve sürekli gol atmayı düşünün bir Fenerbahçe izledik.
Sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe de hazırlık aşamasında. Hem bireysel hem de takım anlamında Fenerbahçe'nin istenilen seviyey gelmesi için zamana ihtiyacı var. Dün gece en çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi.
"Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi. Szymanski de çok çalıştı. Gecenin yıldızı kenardaki davranışlarıyla Mourinho'ydu.
Poretkizli hocanın çok yüksek motivasyona sahip olduğunu gördük.
Ferdi ön bölgede oynatan Mourinho'nun bunu bu maçlık mı yaptığı merak ediyorum.

"En çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi. "Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çok ama çok yazık oldu 07 Temmuz 2024, Pazar Darısı Hollanda’ya 03 Temmuz 2024, Çarşamba Savaştık ve kazandık 27 Haziran 2024, Perşembe Boyumuzun ölçüsünü aldık 23 Haziran 2024, Pazar
9 yıl evli kaldılar! MasterChef Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetildi! Oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek meğer...
iresunlu eski eşi Ebru Gündeş'e benzetildi!
Muğla Milas’ta ölümlü motosiklet kazası: Rus motovlog fenomen Tatiana Ozolina öldü! Tatiana Rusozolina’nin kaza mahalli görüntülendi!
Rus fenomen Tatiana Ozolina Muğla'da hayatını kaybetti! Olay yeri görüntüsü!
1.5 ay sonra netleşti! Gönül Dağı dizisinin yeni Zahide’si bakın kim oldu
Gönül Dağı dizisinin yeni Zahide'si bakın kim oldu!
Kızılcık Şerbeti’nde 8 ayrılık tescillendi! Yeni sezonda o oyuncular olmayacak
Kızılcık Şerbeti'nde 8 ayrılık tescillendi! Yeni sezonda o isimler olmayacak
32’lik Serenay Sarıkaya’nın gençlik sırrı ne? Haftada 3 gün 4 saat boyunca uyguluyormuş! ’15 yaşından beri...’
32'lik Serenay Sarıkaya'nın gençlik sırrı ne?
SON DAKİKA