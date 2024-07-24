İLKER YAĞCIOĞLU

İLK olarak şunu belirtmek lazım... Fenerbahçe turu geçti. Artık bir sonraki turda oynayacağı Lille maçını planlayabilir.

Oyunun hemen başında Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup duruma düşmesi, oyununu olumsuz etkiledi. İlk 45 dakikada hücum anlamında çok etkili bir oyun ortaya koymadılar. oyuna da hükmedemediler. Top daha fazla Lugano'da idi. İlk devrenin son anlarında gelen penaltı golü devre arasında büyük bir ihtimalle Mourinho'nun yaptığı uyarılar ikinci yarıda çok daha iyi bir Fenerbahçe izlememizi sağladı. Oyunu rakip sahaya yığan ve sürekli gol atmayı düşünün bir Fenerbahçe izledik.

Sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe de hazırlık aşamasında. Hem bireysel hem de takım anlamında Fenerbahçe'nin istenilen seviyey gelmesi için zamana ihtiyacı var. Dün gece en çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi.

"Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi. Szymanski de çok çalıştı. Gecenin yıldızı kenardaki davranışlarıyla Mourinho'ydu.

Poretkizli hocanın çok yüksek motivasyona sahip olduğunu gördük.

Ferdi ön bölgede oynatan Mourinho'nun bunu bu maçlık mı yaptığı merak ediyorum.

"En çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi. "Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi."