İLKER YAĞCIOĞLU

MACARİSTAN, maçının ardından Avusturya'ya da kaybettik. İki mağlubiyet arasında şöyle bir fark var.

Macar maçında oyun olarak başarılıydık. Dün gece ise özellikle ikinci devrede tamamen dağılmış bir milli takım vardı. Maçın başında yediğimiz gole aslında iyi cevap verdik.

Özellikle Kenan'la Avusturya kalesinde ciddi tehlikeler yarattık ve kaptanla beraberliği yakaladık.

Devrenin sonunda gelen gol moralimizi bozdu. bir de buna ikinci yarının hemen başında yediğimiz gol eklenince oyuna havlu atmış olduk. Bu da bize şunu gösterdi; milli takımımız tecrübe yönünden oldukça eksik. Bu anlarda Çalhanoğlu hariç takımı toparlamaya çalışan ve oyunda kalmaya çalışan kimse yoktu.

Zaten kaptan ve ilk devre Kenan tatkımın en iyileriydi.

Diğerleri maalesef beklentilerin uzağında kaldı.

Uğurcan kötü goller yiyerek takımın moral yönünden çökmesine sebep olan isimdi.

Sonuçta bunlara hazırlık maçı diyoruz ama şu bir gerçek ki EURO 2024'e hiç de hazır olmadığımızı gördük. Umarım hazirana kadar oyuncuların formu yükselir ve hazır hale geliriz.

"Hazırlık maçı da olsa şunu gördük ki EURO 2024'e hiç hazır değiliz. Umarım turnuvaya kadar oyuncuların formu yükselir ve güçleniriz"