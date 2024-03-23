İLKER YAĞCIOĞLU

AVRUPA Şampiyonası öncesi ilk hazırlık maçımızı Macaristan'a karşı oynadık.

Adı üstünde şampiyonaya hazırlanıyoruz. Hem bireysel olarak merak ettiği oyuncuları hem de takımın son durumunu görmek için bu maçlar önemli.

Dün akşam maça başlayan 11, özellikle savunma tarafında iyi bir oyun ortaya çıkarttı. Rakibe hemen hemen hiç gol pozisyonu vermedik. Hoş biz de üretemedik.

Temposu çok yüksek olmayan, pozisyonu çok az bir 45 dakika izledik. Kenan'ın bireysel hareketleri, Hakan'ın orta sahadaki etkili oyununa şahit olduk. Zaten maçın genelinde de Kenan'ın kaçırdığı pozisyon hariç, net pozisyon üretmekte zorlandık. Dün gece bir kere daha gördük ki santrafor eksiğimiz var. Enes maalesef, milli maçlarda bir türlü beklenen patlamayı yapamıyor.

Montella da bunu gördü.

Oyunun son bölümünde 4-6-0'a döndü.

Bu bölümde de daha etkili olduğumuzu gördük.

Özellikle Arda Güler oyuna girdikten sonra hücumda daha çok top tuttuk ve daha fazla pozisyon ürettik.

Sonuçta genç bir takımız bu tarz maçları oynayarak gelişeceğiz ve inşallah Avrupa Şampiyonası'na hazır hale geleceğiz.

"Sonuçta genç bir takımız bu tarz maçları oynayarak gelişeceğiz ve inşallah Avrupa Şampiyonası'na hazır hale geleceğiz."