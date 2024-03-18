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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 18 Mart 2024

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Seyrantepe’ye kalacak gibi

TRABZON'DA belki de ligin şampiyonunu belirleyecek maça Fenerbahçe müthiş başladı. Tamamen topa sahip olup oyunu kontrolünü ele aldı. Erken bir golle de öne geçmeyi başardılar. Maç sanki Kadıköy'de oynanıyormuş gibi iyi oynayan bir Fenerbahçe izledik. İlk 45 dakikanın son anlarında gelen gol, Fenerbahçe'yi oldukça rahatlattı. Trabzonspor ilk yarıda sadece 1 şut çekebilmişti. Kısacası her şey Sarı-Lacivertliler'in istediği gibiydi.
İkinci yarıda Abdullah Avcı. Bardhi'yi alıp Mendy'i stopere çekti.
Maçı kurtarmak için ikinci yarıya baskıyla başlamasını bekliyorduk öyle de oldu. Fakat baskıyı futbolculardan ziyade taraftar yaptı. Sahaya atılan sular, ilk golden öce İsmail'in elindeki meşale oyundan çok bu yaşananları konuşmamıza neden oldu. Fenerbahçe tam puan kaybedecek mi derken son dakikaların golcüsü Batshuayi sahne aldı ve Fenerbahçe en zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir maç izledik. Fred, Ferdi ve Dzeko harika oynadı.
Sonuçta bugünkü maçları izledikten sonra galiba bu iş Seyrantepe'ye kalacak sesleri artık daha da yükselmeye başladı.

"Fenerbahçe çok zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.
Şampiyonu Seyrantepe'deki maç belirleyecek gibi"

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