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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Daha iyisini yapabilir
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 15 Mart 2024

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Daha iyisini yapabilir

İLK maçta aldığımız 3-0'lık skor ister istemez oyuncular da dahil herkesin bilinç altında turu geçtik düşüncesini oluşturdu. Bu düşünce ister istemez oyuna da yansıdı. Maçı size şöyle özetleyeyim... Takımın en önemli oyuncusu stoper Djiku'ydu. Oosterwolde de ona eşlik edince işin savunma tarafında en azından daha büyük sıkıntı yaşamamızı engellediler. İlk yarı topa sahip olmamaza rağmen isabetli şut atamadan devreyi bitirdik. Rakip de golü bulamasa da ne kadar tehlikeli takım olduklarını geliştirdikleri ataklarla bize gösterdi. Lig kadrosuna yazılmayan Kent, 11'deydi.

DJIKU ÇOK İYİ OYNADI
Ama o kadar etkisiz oynadı ki sahada var mıydı yok muydu belli değildi. İkinci yarıda topu tamamen rakibe verip skoru korumaya çalıştık.
Ama kalemizde maalesef golü gördük.
Bir kere daha söylüyorum Djiku olmasaydı çok daha sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik. Bu maçlar iki etaplı maçlar olduğu için önemli olan turu geçmektir.
Fenerbahçe de bunu başardı.
Bu yüzden üzerine düşeni yaptığını söyleyebilirim. Kimse dün geceki maça bakıp turu değerlendirmesin.
Fenerbahçe bundan daha iyisini yapabilir.

"Kimse dün geceki maça bakıp turu değerlendirmesin.
Fenerbahçe bundan daha iyisini yapabilir.
Bunu da gösterdi."

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