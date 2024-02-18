İLKER YAĞCIOĞLU

RİZE'DEKİ ilk 45 dakika için Fenerbahçe adına olumlu anlamda söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Günlerdir yağan yağmurun ağırlaştırıdğı sahada teknikten çok mücadelenin öne çıkacağı aşikardı. Ama ilk 45 dakika boyunca Fenerbahçe bu mücadeleyi gösteremedi. Boşa geçen bir 45 dakika izledik. İsmail hocanın ilk devrenin bitiminde yaptığı 3 değişiklik son derece doğruydu. Ve bu değişikliklerde meyvesini hemen verdi. Sürpriz şekilde Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun beraberlik golünü attı. İrfan Can ve Mert Hakan asist yaptılar. Kısacası değişiklikler Fenerbahçe'ye çok olumlu yansıdı. Açıkçası Serdar Dursun oyuna girerken neden Batshuayi değil de Serdar Dursun girdi diye İsmail hocayı eleştirmiştim ama Serdar Dursun golünü atarak hem takımı hem de hocasını ağır eleştirilerden kurtarmış oldu. Şu bir gerçek ki Szymanski, haftalardır ortalarda yok. İrfan da kesinlikle bu takımda ilk 11'i hak ediyor. O zaman İsmail Kartal'ın Szymanski'nin yerinde İrfan'ı monte etmesi daha adaletli olur. Sonuçta bu kadar ağır bir zeminde ligin iyi takımlarından Rizespor'a karşı 3 puanı alabilmek çok değerli.

İlk devredeki isteksiz ve coşkusuz takımın yerine 2. yarıda geri gelen kazanma arzusu ve isteği daha umut vericiydi.