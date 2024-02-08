İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN geceki maçın skordan bağımsız başka bir anlamı daha vardı. O da Sumudica'nın İsmail Kartal hakkında yaptığı küstahça açıklamalara saha içinde bir kez daha cevap verilmesi mecburiyetiydi. Sarı-Lacivertliler de teknik direktörlerine yapılan bu saygısızlığı Gaziantep FK'yı güle oynaya eleyerek cevaplamış oldu. Hiç zorlanmadan maçın başından sonuna kadar neredeyse yedeklerden kurulu bir kadro Gaziantep'i elemeyi başardı. Batshuayi, gollerini atmaya devam ediyor. Dzeko'daki formsuzluğu düşünürsek, ligde kesinlikle daha fazla süre almayı hak ediyor. İsmail Yüksek, dün gece yine sahanın en iyisiydi. Fred'in sakatlığının doğurduğu endişeyi ortadan kaldırmak için bir kat daha fazla mücadele ediyor ve müthiş oynuyor.

Uzun zamandır oynamayan Zajc'ın ortalıkta çok göründüğünü söyleyemem.

Kaleci İrfan Can, maçtaki Gaziantep'in tek gol atma şansında penaltıyı kurtararak üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Sonuçta lig yarışının ardından kupada da Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sanırım Sumudica da İsmail Kartal'ın kim olduğunu dün gece anlaşmıştır.



"Fenerbahçe, güle oynaya Gaziantep FK'yi eledi. Sanırım Marius Sumudica, İsmail Kartal'ın kim olduğunu dün anlamıştır."