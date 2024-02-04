SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fener'den kritik galibiyet
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

4 Şubat 2024, Pazar

Fener'den kritik galibiyet

SERGEN Yalçın geldikten sonra hiç maç kaybetmeyen Antalyaspor, dün akşam da Fenerbahçe'den puan almak için oldukça çaba gösterdi.
Alıştığımız Fenerbahçe oyunlarından birini izleyemedik. İlk 45 dakikada Cengiz'in harika golü dışında üretkenlikten uzak bir Fenerbahçe vardı sahada.
Oyunu bir türlü rakip yarı sahaya taşıyamayan ve rakip ceza sahasında ilk kez bu kadar az topla buluşan bir Fenerbahçe izledik.
Dzeko, çok fazla gezerek oynadığı için gol bölgesinden uzakta topla buluşuyor. Bu da doğal olarak etkili bölgede topla buluşma sayısını azaltıyor. İki bek de dün çok fazla hücumda etkili olamayınca Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozlarından biri de devre dışı kaldı. Bunlara bir de Szymanski'nin kötü bir gününde olması ve hiç katkı sağlamaması da eklenince doğal olarak daha az gol pozisyonuna giren bir takım izledik. İşin savunma tarafı genel anlamda iyiydi. Rakibe çok fazla gol fırsatı vermediler. Çağlar ilk maçında iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın kazandığı haftada kazanmak önemliydi.
Galatasaray ve Fenerbahçe için deplasmanlar artık çok daha zorlu geçecektir.


"G.Saray'ın kazandığı haftada kazanmak önemliydi. G.Saray ve F.Bahçe için deplasmanlar artık çok daha zorlu geçecektir."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İnançlı şekilde yarışa devam 29 Ocak 2024, Pazartesi Hayati bir 3 puan! 25 Ocak 2024, Perşembe Hayal kırıklığı 22 Ocak 2024, Pazartesi Her şey yolunda... 18 Ocak 2024, Perşembe
O ürün için karar verildi! A101 BİM ŞOK hepsinde geçerli, artık marketlerde satılamayacak
O ürün için karar verildi! Artık satılamayacak
CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım
Mansur'a "artistik" dokunuş!
Sonsuz vefa! Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde Jess Molho ve Jennifer Boyner’den duygusal paylaşımlar
Sonsuz vefa!
▶️ Emekli ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı!
▶️ Emekli ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Alev Alatlı’ya veda! Başkan Erdoğan’dan son görev: Ablaların ablasını uğurluyoruz
Alev Alatlı'ya veda
SON DAKİKA