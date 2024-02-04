İLKER YAĞCIOĞLU

SERGEN Yalçın geldikten sonra hiç maç kaybetmeyen Antalyaspor, dün akşam da Fenerbahçe'den puan almak için oldukça çaba gösterdi.

Alıştığımız Fenerbahçe oyunlarından birini izleyemedik. İlk 45 dakikada Cengiz'in harika golü dışında üretkenlikten uzak bir Fenerbahçe vardı sahada.

Oyunu bir türlü rakip yarı sahaya taşıyamayan ve rakip ceza sahasında ilk kez bu kadar az topla buluşan bir Fenerbahçe izledik.

Dzeko, çok fazla gezerek oynadığı için gol bölgesinden uzakta topla buluşuyor. Bu da doğal olarak etkili bölgede topla buluşma sayısını azaltıyor. İki bek de dün çok fazla hücumda etkili olamayınca Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozlarından biri de devre dışı kaldı. Bunlara bir de Szymanski'nin kötü bir gününde olması ve hiç katkı sağlamaması da eklenince doğal olarak daha az gol pozisyonuna giren bir takım izledik. İşin savunma tarafı genel anlamda iyiydi. Rakibe çok fazla gol fırsatı vermediler. Çağlar ilk maçında iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın kazandığı haftada kazanmak önemliydi.

Galatasaray ve Fenerbahçe için deplasmanlar artık çok daha zorlu geçecektir.



"G.Saray'ın kazandığı haftada kazanmak önemliydi. G.Saray ve F.Bahçe için deplasmanlar artık çok daha zorlu geçecektir."