İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN akşam Samsunspor maçının yarattığı moral bozukluğunu tersine çevirmek için Başakşehir maçı bir fırsattı. Kazanılacak bir 3 puan sarsılan özgüveni geriye getirecekti.

Maç beklenildiği gibi zor geçti. Bunun en önemli sebebi de Fenerbahçe'nin aradığı golü bir türlü bulamayışydı. Maç baştan sonuna kadar Başakşehir'in ceza sahası içinde ve önünde oynandı.

Fenerbahçe rekor sayıda rakip ceza sahasında topla buluştu.



DEĞİŞİKLİKLER GEÇ!

Son vuruşlardaki hatalar ve kaleci Volkan'ın iyi oyunu Fenerbahçe'nin istediği golü bulmasını engelledi. Geçen hafta yaptığı 3 değişiklikle tepkileri çeken İsmail hoca, bu maçta da değişikliklerde geç kaldı. Özellikle Emre Mor'u oyuna sokmakta 85 dakika beklemesi hataydı. 9 kişiyle savunma yapan rakibe karşı dribling yapıp, adam eksiltecek oyuncalara gerek varken Emre'yi bu kadar kenarda tutması olmadı. Sonuçta 10 kişi kalmış bir rakibe karşı maçı son dakika penaltı golüyle kazanıyorsanız, eleştireler de olacaktır.

F.Bahçe, Samsun maçından sonra Başakşehir maçında da puan kaybetseydi sorunlar daha da büyüyecekti. 3 puan geldi ama bu maçı iyi bir ders olmalı.



"10 kişi kalmış bir rakibe karşı maçı son dakika penaltı golüyle kazanıyorsanız, eleştiriler de olacaktır.

Bu maç iyi bir ders olmalı."