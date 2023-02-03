DÜN akşam Adana'da nefesleri kesen bir maç izledik. İki takım oyuncuları da maçı kazanmak için olağanüstü mücadele ettiler ama ne yazık ki maç esnasında ve eminim ki sonrasında oyun değil sadece hakemler konuşulacak.
Doğal olarak ben de hakemlerle ilgili yazıma başlayayım.
Mert Hakan'ın golü niye iptal edildi anlamış değilim. Kanalda her açıdan baktım topun Mert Hakan'ın eline çarptığı açıyı göremedim. İkincisi Batshuayi'ye ceza alanı içinde yapılan çok net bir penaltı var, VAR ona niye müdahale etmedi onu da anlamadım.
Anlamadığım bir diğer konu da İrfan'ın pozisyonunu VAR'a gidip gözleriyle gördükten sonra penaltıyı veren Ali Palabıyık, Mert Hakan'ın pozisyonunda niye izlemeden golü iptal etti çözebilmiş değilim.
Zaten bu standartsızlık da Türkiye'deki futbolun kaosun en büyük sebebi.
Harika bir maç. Müthiş bir mücadele ama konuştuğumuz tek şey hakemlerin kararları. Bu zihniyet devam ettiği müddetçe de futbolumuzun bir adım ileriye gitmesi mümkün gözükmüyor. Adana'da puan kaybetmek dünyanın sonu değil, iyi bir takıma karşı F.Bahçe takımı son derece iyiydi.
Kararlarda standart yok
Maç harika mücadele yüksekti
Kaosun sebebi hakemler
DÜN akşam Adana'da nefesleri kesen bir maç izledik. İki takım oyuncuları da maçı kazanmak için olağanüstü mücadele ettiler ama ne yazık ki maç esnasında ve eminim ki sonrasında oyun değil sadece hakemler konuşulacak.
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