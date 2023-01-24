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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 24 Ocak 2023, Salı

Kritik 3 puan

ÜMRANİYESPOR karşısında ilk devredeki oyuna baktığımızda tamamen topa sahip olan, çok fazla olmasa da öne geçecek fırsatları yakalayan kalesinde de rakibe hiç pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe vardı.
Topun ve oyuncuların hızının yüksek olmaması daha iyi bir Fenerbahçe izlememizi engelledi.
Ferdi, hem ilk devre hem de maçın sonuna kadar maçın en iyisiydi. Müthiş bir mücadele ortaya koydu. Arkadaşlarının Ferdi'ye bakıp, mahcup olmaları gerekiyor.
Valencia da ilk yarının iyileri arasındaydı.
İkinci devrede top yine Fenerbahçe'deyken bu sefer pozisyon üretemeyen bir takım izledik. Gömülü Ümraniyespor savunmasına karşın bir türlü kanatları etkili kullanamayan ve Ümraniye savunması arasında sıkışan bir Fenerbahçe vardı. Bütün olumsuzluklara rağmen Batshuayi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe'nin en iyi olduğu takım savunmasında yaptığı hata sonucu kalesinde golü görmesi kabul edilemez. Ümraniyespor stoperi Glumac'ın kendi kalesine attığı golle kazanan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı.
Arkadaşları Ferdi'ye baksınlar
Glumac imdada yetişti!

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kritik 3 puan
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