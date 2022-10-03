DÜN geceki derbi, tek kelime ile hayal kırıklığıyla sona erdi.
İki taraf da beklentilerin çok uzağında oyun sergilediler. Maç boyunca sürekli fauller, pas hataları, sürekli ofsayta düşen oyuncular izledik. Güç dengeleri birbirine yakın olduğu zaman, oyuncular dengeyi bozmakta bazen bu kadar zorlanabiliyorlar.
Fenerbahçe çok uzun süre, rakibine nazaran daha derli toplu gözüktü.
POZİSYON VERMEDİ
Beşiktaş'a neredeyse hiç pozisyon vermeden maçı götürdü.
İşin ofansif tarafında ise Valencia hariç diğer oyunculardan beklediği performansı alamadı.
Pedro etkisizdi. Lincoln sol çizgide, Ferdi de sağ çizgide daha çok savunmada kaldı. Ofansa beklenen katkıyı sağlayamadılar.
Son anlarda Beşiktaş üst üste pozisyonlar yakalasa da Weghorst'la bunları gole çeviremiynce maç da başladığı gibi bitti. Açıkçası, şampiyonluğun iki güçlü adayının karşılaştığı dün akşam futbol adına beklentilerin çok uzağında kaldı.
Fener derli topluydu ama...
Weghorst ile fırsatları harcadı
Tamamen hayal kırıklığı
DÜN geceki derbi, tek kelime ile hayal kırıklığıyla sona erdi.
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