Jorge Jesus haklı çıktı!

Polonya'daki ilk maçın ardından Jorge Jesus "Hücum bölgesinde kaliteyi artırmalıyız" diye bir demeç vermişti. Dün akşam gördük ki Jesus bu konuda sonuna kadar haklı. İlk olarak acilen topu 3 direk arasına atabilecek bir golcüye ihtiyaç var. İrfan'ın frikik hariç ortada görünmemesi, Joshua King'in hazır olmadığı bu sebeple de etkisiz kalması, Rossi'nin de çalışkanlığına rağmen bitiricilikte yaşadığı sorunlar Fenerbahçe'nin gol bulamamasının en önemli sebepleriydi.

Hücumda daha yaratıcı olunmalı

Tabii bir de diğer oyuncuların hücuma katkısına bakmak lazım. İlk maçta iki bek özellikle Osayi ve Ferdi müthiş oynamışlar ve hücuma çok fazla destek vermişlerdi. Yaşlı kurt Lucescu bu zaafı tespit edip Osayi'nin de Ferdi'nin de hücuma minimum katkı yapmasını sağladı.



KIRILMA NOKTASI...

İki orta saha İsmail ile Arao rakip ceza sahasına çok fazla girmeyince iş sadece öndeki dört oyuncunun becerisine kaldı.

İsmail atılana kadar savunma anlamında resmen iki kişilik oynuyordu.

Kiev'e 10 kişi direnmek çok zor

Onun atılması takımın bütün hücum balansını bozdu. Szalai'nin son dakikalarda gelen beraberlik golü hepimizi ümitlendirse de Dinamo Kiev gibi bir takıma karşı 10 kişi oynamanın bedelini 2. uzatmada ödedik.