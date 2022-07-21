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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 21 Temmuz 2022, Perşembe

Kadıköy’de bu iş biter!

Hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Polonya'da Dinamo Kiev karşısında oyunun büyük bir bölümünde istediklerini yaptı. Özellikle ilk 45 dakika önde baskıyla başlayan ve 18. dakikaya kadar rakibini ceza sahasına sokmayan Fenerbahçe izledik. İlk devre boyunca Valencia ile birlikte İsmail ve Ferdi'nin çektiği şutlarla gole yaklaştı. Sadece bir kere önde baskıda bir saniye geç kalınca Dinamo Kiev'in ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Fenerbahçe kalesine gelip gol buldular.

Osayi çok etkili oynadı

SAVUNMADA İYİLER
Özellikle iki bek Osayi ve Ferdi ve Rossi, ilk devre çok etkiliydiler.
Orta sahanın göbeğinde Arao ve İsmail, defansif olarak çok başarılı ama hücuma destek vermekte etkisiz kaldılar. Bu da Fenerbahçe'nin daha fazla pozisyon üretmesini engelledi.
Joshua King ve İrfan Can oyunda çok gözükmediler ve oyundan çıkmak durumunda kaldılar.
Oyuncu değişiklikleri sonrası Fenerbahçe, birkaç dakikalık bocalamanın ardından oyunu rakip sahaya yıktı. Galibiyet golünü aradı. Ama Dinamo Kiev savunmasını geçemedi. Sonuçta iki ayaklı maçlarda deplasmandan 0-0'lık sonuçla dönmek avantajdır.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kadıköy’de bu iş biter!
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