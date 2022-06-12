GRUPTAKİ rakibimiz gibi görünen ama asla Milli Takımımızla kıyaslanmayacak Lüksemburg'a karşı maça çok iyi başladık. Neredeyse ilk 15 dakikada bırakın kalemize gelmeyi, orta saha çizgisini bile geçemediler. Ama karşılığında ürettiğimiz pozisyon neredeyse yok nedecek kadar az. Çağlar'ın kafası ve Zeki'nin Halil'e verdiği ara pası haricinde aklımda kalan pozisyon yok. İlk maçta Faroe Adaları'na karşı da golü ancak 34. dakikada bulabilmiştik.
SAVUNMAYA TAM NOT
Söylemeye çalıştığım şey kapanan takımları açmakta ve ilk golü bulmakta zorlanıyoruz ki bu rakipler bizim kalibremizin altında takımlar. İşin savunma tarafında yine son derece başarılıyız. Ön bölgede Burak Yılmaz'ın veda etmesinin ardından çok ciddi bir forvet sorunu var. Halil, Enes ve Serdar Dursun üçlüsü takımın 1. golcüsü olabilmek için yarışıyorlar.
İçlerinde gol şansı en yüksek olan Serdar Dursun. İdeal bir forvet olmasa da zaman zaman oyunda kaybolsa da gol atma becerisi olarak diğer ikisinin önünde.
Golü daha erken bulmalıydık
Serdar bir adım önde
Kazanmaya devam
GRUPTAKİ rakibimiz gibi görünen ama asla Milli Takımımızla kıyaslanmayacak Lüksemburg'a karşı maça çok iyi başladık. Neredeyse ilk 15 dakikada bırakın kalemize gelmeyi, orta saha çizgisini bile geçemediler. Ama karşılığında ürettiğimiz pozisyon neredeyse yok nedecek kadar az. Çağlar'ın kafası ve Zeki'nin Halil'e verdiği ara pası haricinde aklımda kalan pozisyon yok. İlk maçta Faroe Adaları'na karşı da golü ancak 34. dakikada bulabilmiştik.
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