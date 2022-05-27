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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 27 Mayıs 2022, Cuma

Kıran kırana şampiyonluk

FİNALE Sivasspor daha iyi başladı. Topa daha çok sahip olup kendi sol taraflarından Gradel ve Uğur ikilisi ile Kayserispor kalesinde pozisyon bulmaya çalıştılar. İki taraf da puan maçı değil, sonunda kupa olan bir maç için oynadıklarından kazanmaya büyük gayret gösterdiler.
Kısaca beraberliğe oynamadılar.
Bu durumda oyunun temposunu çok artırdı. Hareket vardı ama bereket yoktu. Kayserispor enteresan bir golle öne geçti.
Önce Erdoğan top taça çıkmasın diye büyük çaba gösterdi.
Topu taçtan kurtardı ama topu rakibine attı. Sonrasında gelen ortada Uğur bir savunma oyuncusunun en son yapması gereken işi yaptı ve topu ceza sahası yayına indirdi. Ramazan'a bir anlamda asist yapmış oldu. İlk devre Kayserispor kaleyi bulan ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Skoru aldıktan sonra iyi kontra atak yapabilen Kayserispor, Mustafa Pektemek ön bölgede top tutamayınca rakip kaleye gitmekte zorlandı ve baskı yedi.
Böyle olunca da gol yemeleri kaçınılmaz oldu. İki takım da 90 dakikada eşitliği bozamayınca kazananı uzatma devreleri belirledi.
Sivasspor'un Gradel ile golüne Kayseri İlhan ile yanıt verdi. Maç penaltılara gidecek diye beklerken Sivas, Konate ile üstünlüğü yakaladı ve kupayı kazandı.
Sivasspor tarihinde ilk kez kupayı kazanarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı. Bu sezon öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım olan Kayseri'ye bu alışkanlığı finalde pahalıya patladı.

İki takım da her şeyini verdi

Uzatmalar nefes kesti

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kıran kırana şampiyonluk
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