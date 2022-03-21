İSMAİL Kartal ilk 11'de Mesut ve İrfan ile maça başladı. Bu ikilinin oyunda olması demek Fenerbahçe'nin ön alanda baskı yapıp, oyunu rakip yarı sahada oynamayı planlıyor demekti. Ama hocanın planları tutmadı... Fenerbahçe topun hızını artıramadığı için oyuna hükmetmesine rağmen rakip kalede pozisyon üretemedi. Buna karşın orta sahada Crespo ile Zajc'a kaldığı için Konyaspor'u zorlayamadılar.
PELKAS YILDIZLAŞTI
İlk yarıda sahanın en iyisi Kim Min-Jae'nin kritik müdahaleleri olmasa Fenerbahçe adına işler daha sıkıntılı olabilirdi. İkinci yarıda Mesut'u çıkarıp Pelkas'ı almak son derece doğru bir karardı. Pelkas ikinci yarıda oyunun kaderini değiştiren isim oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe ön bölgede o kadar iyi baskı yaptı ki Konyaspor ilk devre 10 kere geldiği Fenerbahçe kalesine ikinci devre hiç gidemedi.
Sonuçta ikinci yarı müthiş mücadelede eden Fenerbahçe maçı hak ederek kazandı ve ikincilik için önemli bir adım attı.
Kim Min-Jae Fener'i ayakta tuttu
Mesut gününde değildi
İkincilik için büyük adım
İSMAİL Kartal ilk 11'de Mesut ve İrfan ile maça başladı. Bu ikilinin oyunda olması demek Fenerbahçe'nin ön alanda baskı yapıp, oyunu rakip yarı sahada oynamayı planlıyor demekti. Ama hocanın planları tutmadı... Fenerbahçe topun hızını artıramadığı için oyuna hükmetmesine rağmen rakip kalede pozisyon üretemedi. Buna karşın orta sahada Crespo ile Zajc'a kaldığı için Konyaspor'u zorlayamadılar.
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