Novak çıktı düzen bozuldu

FENERBAHÇE Sivas'ta ilk 45 dakikayı çok iyi oynadı. Topa sahip olan, gol pozisyonlarına giren, buna karşın kalesinde pek fazla sıkıntı yaşamayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Açıkçası özlenene yakın bir takım gördüğümüzü söyleyebilirim.

Osayi-Samuel'in çok etikili oyunu ve aldığı her topla takımını rakip kaleye taşıması Fenerbahçe'nin ofansif üretkenliğinin ilk sebebiydi. İkincisi de Zajc'ın rakip ceza sahasında yaptığı sürpriz koşulardı. Şöyle bir istatistik vereyim; ilk devre bittiğinde F.Bahçe rakip ceza sahasında 10 kez topla buluşmuştu.

Bunların 6'sı Zajc'tı. İkinci yarı Sivas'ın baskılı başlaması normaldi.

Novak'ın sakatlanıp çıkması ve Osayi'nin sol beke geçmesi Osayi'nin oyun planını bozdu.

Sivas'ın golü bağıra bağıra geldi.

Burada şu sıkıntı gözüküyor Osayi geriye geçtikten sonra ön bölgede oynayan oyuncular top tutmakta ve hücum aksiyonu üretmekte sıkıntı çektiği gerçeği.

Yani bir oyuncunun yerinin değişmesiyle takımın oyununun bu kadar etkilenmemesi gerekiyor.

Sonuç olarak ilk devredeki oyunu sürdürürse F.Bahçe adına seri galibiyetler gelecektir.

Osayi&Zajc ilk 45'te çok iyiydi

İyi oyunu genele yaymalı