İki farklı Fenerbahçe

DÜN gece ilk 45 dakikayı Fenerbahçe boşa geçirdi. Ofansif olarak üretemedi buna karşın Altay'ın da kontra ataklarına engel olamadı. Yani İsmail hocanın ön bölgede oynama felsefesi rakibin kontra ataklarına engel olamayınca gerçekleşmedi.

İkinci yarıya başlarken yapılan doğru değişikliklerle maçın gidişatı değişti.

Nazım sağ beke, Osayi, Nazım'ın önüne Ferdi de sol beke geçince sistem daha iyi işlemeye başladı.



SERİ YAKALAMAK ŞART

İkinci yarıdaki baskı da Fenerbahçe'ye istediği golü ve özlediği 3 puanı getirdi. İrfan Can sahanın en başarılı oyuncusuydu.

Hem çok güzel bir gol attı hem de duran topta güzel bir orta yaparak Serdar Dursun'un gol atmasını sağladı. İsmail hocanın dediği gibi bu takımın en büyük sıkıntısı özgüven eksikliği.

Oyuncular kapasitesinin çok altındalar. Bu yüzden alınan bu galibiyet moral olarak Fenerbahçeli oyuncuları oldukça yukarıya çıkaracaktır. Tek ihtiyaç duyulan şey artık seri galibiyetler.



İrfan Can sahanın en iyisiydi

Takım moral kazandı