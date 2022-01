Başka F.Bahçe yok!

İKİNCİ devrenin ilk maçında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a mağlup olarak yine hayal kırıklığı yarattı. Şaşırdım mı?

Doğrusu hayır...

Herşeyden önce hocası olmayan, yönetimi sürekli eleştiri alan ve liderin bu kadar gerisinde kalmış bir takımın puanlar kaybetmesi beni şaşırtmıyor.

Ama her şey bir tarafa oyuncuların kendi gelecekleri adına bu takımda kalabilmesi için gerekli çabayı göstermemelerine şaşırıyorum.



SADECE İRFAN CAN

Başka Fenerbahçe yok. Gittikleri zaman ne kaybettiklerini anlarlar. İlk devre boyunca sadece İrfan Can'ın ayağına top geldiğinde Fenerbahçe tehlike yaratabildi. Pelkas'ı Zajc'ı hiç görmedik.

Valencia etkisizdi. Böyle olunca da Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı.

Açıkçası bundan sonra Fenerbahçe'nin iç sahada oynayacağı her maç oyuncular için kabus gibi olacak.

Her maçta seyircinin büyük protestosuyla karşılaşacaklar.

Burası net...



Alınan sonuçlar beni şaşırtmıyor

Tepkiler daha da şiddetlenecek