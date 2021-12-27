3 puan var umut yok!

HAFTA arasındaki şok skorun ardından Fenerbahçe'nin maça tedirgin başlaması son derece doğaldı. Taraftarın, tepki gösterme ihtimali oyuncuları germişti. Tepki almamak için Fenerbahçe maça hızlı başladı.

Golü erken buldu, ilk 15 dakikayı da iyi oynadı ama sonrasında yine geriye yaslandı.

Baskıyı da oyunun ve topun hızını da çok düşürdü.

Karşılarında dün geceki gibi bir Malatyaspor olmasaydı çok zor duruma düşebilirlerdi.

Açıkçası Malatya demişken ligde son sırada olup bu kadar dağınık, bu kadar isteksiz ve bu kadar rahat bir takımı uzun süredir izlememiştim. Böylesine yanlış ve vurdumduymaz oynayan bir rakibe karşı Fenerbahçe'nin uzun süre farkı ar- tıramaması taraftarın da tepkisini çekti.

Maç boyuna Novak-Osayil ikilisi çok gayretli ve iyi oynadılar.

Crespo yine orta sahada çok iyi mücadele etti. Adeta "Geçen hafta neden 11'de değildim" diye haykırdı. Diğerleri resmen idare ettiler. Sonuçta ilk devreyi belki galibiyetle kapattılar ama oyun gelecek adına hiç de ümit vermedi.

Novak geçer not aldı

Adem sahada yoktu