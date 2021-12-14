Yeter artık!

TRABZON'UN mağlup olduğu haftada Fenerbahçe için belki de Antep maçı sezonun devamı açısından kırılma maçıydı. Buradan alınacak 3 puan farkı 9'a indirirdi… Fenerbahçe maça da iyi başladı. Sağ kanattan rakip kalede tehlikeler yarattı. Ama Gustavo'nun ayağındaki topu rakibe atması ve Figueiredo'nun 43 metreden attığı müthiş gol tam bir şok etkisi yarattı. Golden sonra takımın verdiği reaksiyon çok iyiydi.

Rakip kaleye yüklendiler ve Mesut'la da güzel bir gol buldular.

Oyun Fenerbahçe'nin kazanacağı şekilde gelişirken hatalar silsilesi yine devam etti. Gustavo yine top kaptırdı. Gelişen atak penaltı oldu. Ve Fenerbahçe yine geriye düştü.

Zajc'ın harika golü tam ümitleri yeşertirken bu kez Kim'in hatası Fenerbahçe'nin bir kez daha geriye düşmesine neden oldu.Serdar'ın 3-2 iken kaçırdığı gol saç baş yoldurdu… Son sözüm Pereira'ya… Kazanman gereken maçta Sosa ile Pelkas'ı kenarda unutup genç Muhammet'i kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsan senin de gitme vaktin gelmiş demektir. Galiba derbiye iki takım da hocasız çıkacak…

Derbiye iki takım da hocasız çıkabilir

Pelkas ve Sosa'yı unuttu